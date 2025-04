Dráhy vypsaly tendr na tři střešní fotovoltaické elektrárny za 10,3 milionu korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Společnost České dráhy (ČD) vypsala veřejnou zakázku na vybudování třech fotovoltaických elektráren za předpokládaných 10,3 milionu korun. Elektrárny přibydou na střechách v depech Havlíčkův Brod, Česká Třebová a Děčín. Energie získaná ze střešních fotovoltaik by měla pokrýt přibližně 15 procent spotřeby dep. V budoucnu by dráhy mohly fotovoltaiku přidat také do depa v pražské Michli, první už má depo v Bohumíně. Ve Valašském Meziříčí dopravce prověřuje možnost vybudování pozemní fotovoltaiky s bateriovým úložištěm."Energie takto získaná bude využívána výlučně pro potřeby zázemí ČD. Trakční elektřina zůstává oddělená, je nakupována centrálně pro všechny dopravce Správou železnic," uvedl mluvčí drah Filip Medelský. Podle dřívějšího vyjádření místopředsedy představenstva ČD a náměstka generálního ředitele pro servis Michala Krause drahám elektrárny mimo jiné přinesou úsporu v nákladech.

Celkem dráhy vytipovaly 32 míst napříč Českem, kde by střešní fotovoltaiku mohly instalovat. Elektrárny v Havlíčkově Brodě, České Třebové a Děčíně by měly začít fungovat v příštím roce. Aktuálně ČD zpracovávají projektovou dokumentaci pro střešní fotovoltaickou elektrárnu na depu v pražské Michli.

Kromě střešní fotovoltaiky dráhy prověřily také 26 míst, kde by mohla být pozemní fotovoltaika. Možnosti umístění fotovoltaik podle Medelského ovlivňuje například možnost napojení na další infrastrukturu nebo potřeby servisního místa na spotřebu energie. Dráhy zatím vybraly pět vhodných míst, a to v Bohumíně, Olomouci, České Třebové, Třebovicích a ve Valašském Meziříčí. Pro Valašské Meziříčí dráhy zpracovávají i analýzu možnosti vybudovat bateriové úložiště s možností sdílení elektrické energie zpět do distribuční sítě.

Přibližně 97 procent spotřeby elektřiny ČD představuje podle Medelského spotřeba trakční elektřiny při jízdě vlaků v elektrické trakci. Nová fotovoltaika tedy drahám pomůže s náklady na zbylá tři procenta spotřeby.

