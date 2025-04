AP: Vědci doufají, že si žraví američtí brouci poradí s invazní rostlinou v JAR Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Krzysztof Ziarnek, Kenraiz / Krzysztof Ziarnek, Kenraiz / Wikimedia Commons Nepukalka nejmenší. Salvinia minima). Napsala to agentura AP. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Desítky drobných černých nosatců se drží na kapradině vhozené na souvislou vrstvu zelených listů pokrývající hladinu jihoafrické Krokodýlí řeky (Krokodilrivier). Brouci se do řeky nedostali náhodou: vědci doufají, že se tento hmyz a jeho larvy prokoušou zelenou rohoží, kterou tvoří invazní jihoamerická vodní rostlina nepukalka nejmenší (). Napsala to agentura AP.Tato rostlina postupně obsazuje sladkovodní nádrže v severní oblasti Jihoafrické republiky a dusí vodní život, včetně Krokodýlí řeky a přehrady Hartbeespoort, do které se vlévá. Nosatci, kteří už byli v boji proti vodním rostlinám s úspěchem použiti v jiných částech světa, jsou nyní v přední linii útoku proti vše zahlcujícímu plevelu, jenž ohrožuje ekosystém v nejméně třech severních jihoafrických provinciích. Nosatci už pomohli dostat pod kontrolu šíření nepukalky v některých částech Spojených států. Nyní se vědci z USA a JAR spojili a přivezli do Jihoafrické republiky základní populaci těchto brouků. Hmyz měřící pouhý milimetr byl přepraven z více než 14 000 kilometrů vzdálené Louisiany a v blízkosti několika přehrad mají vzniknout chovné stanice, kde se budou nosatci množit. Jakmile jsou nosatci vypuštěni na místo napadené nepukalkou, rychle se na ní zabydlí. Tato rostlina je jediným zdrojem jejich potravy, takže nepoškodí místní ekosystém, uvádějí vědci. "Na této rostlině kladou vajíčka, na této rostlině se živí a na této rostlině umírají. Pokud rostlina uhyne, uhynou i nosatci," uvedla profesorka Julie Coetzeeová, která je hlavní vědeckou pracovnicí Jihoafrického institutu pro vodní biodiverzitu. "Když poškodí část tkání nepukalky, vnikne do nich voda a rostlina poté klesne ke dnu," řekla. Přehrada Hartbeespoort severně od Johannesburgu, kde byl proveden pilotní projekt, je důležitým zdrojem zavlažování pro okolní farmy a oblíbeným rekreačním místem. "Když jsme koupili pozemek, byla na přehradě taková krásná plovoucí rostlina a já si říkal, že to je docela hezké," řekl 53letý obyvatel a podnikatel Max Moller. "Netušil jsem, že tahle malá plovoucí rostlina je naprostou hrozbou," dodal. Za devět let, co v oblasti žije, začala podle něj nepukalka ucpávat a poškozovat motory lodí, a škody napáchala také na rybaření. Nepukalka podle vědců představuje značnou hrozbu pro už tak dost zranitelné sladkovodní systémy Jihoafrické republiky. V letech 2021 a 2022 zažila tato rostlina dvě velké růstové vlny, které podpořil vysoký obsah dusičnanů ve vodě. Rostlina se poprvé objevila před více než deseti lety na přehradě, která také dlouhodobě bojuje s invazí dalšího problematického druhu - tokozelky nadmuté (Eichhornia crassipes), známé také jako vodní hyacint. "Když odstraníme tokozelku, číhá pod ní nepukalka,“ řekla Coetzeeová. Tyto invazní rostliny blokují sluneční světlo, což znamená, že ve vodě není kyslík. Kde není kyslík, tam nejsou ryby, nejsou tam krabi, není tam hmyz, a tudíž naprosto zničíte nebo změníte vodní ekosystém," dodala. Nepukalka se rychle rozrůstá a její šíření je nejvíce znát v provincii Gauteng, kde leží největší jihoafrické město Johannesburg a hlavní město Pretoria. Rostlina zhoršuje stávající problémy se zásobováním vodou tím, že vyčerpává kyslík a ubírá zásoby vody v zemi, která se už teď potýká s rostoucí poptávkou a zhoršující se vodohospodářskou infrastrukturou. Vypuštění nosatců pomůže bojovat proti nepukalce, ale někteří vědci varují, že by mohlo mít nežádoucí vedlejší účinky. Jihoafrický výzkumník a odborník na vodu Anthony Turnton varoval, že by likvidační práce nosatců mohly z řek a přehrad udělat vhodnější domov pro bakterie a nebezpečné organismy. Mezi ně patří jedovaté sinice, známé jako cyanobakterie, kterým se daří v kontaminovaných vodních tocích bohatých na živiny a které už postihují téměř 60 procent přehrad v zemi. "S větším množstvím světla a menší konkurencí o živiny tyto sinice začnou kvést," řekl Turnton. "Jde o exponenciální růst populace, která radikálně osídlí celý vodní sloupec," dodává. Turnton uvedl, že pro trvalé řešení jsou nezbytná současná opatření k opravě poškozených kanalizačních systémů a omezení množství zemědělských hnojiv, která se dostávají do vodních ploch a toků. "Pokud se nebudeme snažit omezit přísun živin z odpadních vod, pak jen vytváříme prostor pro růst sinic, kterým nebudou konkurovat plovoucí plevelné rostliny," řekl. Nosatci nejsou první druh hmyzu, který byl v Jihoafrické republice uměle vysazen, aby omezil invazní hrozbu. Ve 30. letech 20. století byl do země přivezen druh malého brouka z Latinské Ameriky, aby pomohl dostat pod kontrolu šíření odolného kaktusu původem z Mexika, který poškozoval ekosystémy. Tento projekt byl považován za úspěšný. Rychlý růst nepukalky vyvolal tlak na vládu, aby jednala, zejména proto, že invaze této rostliny podle vědců stále pokračuje. Coetzeeová uvedla, že se nepukalka objevila už i na soutoku Krokodýlí řeky a řeky Limpopo na dalekém severu Jihoafrické republiky. "To nyní představuje obrovskou hrozbu pro naše sousedy, protože naše řeky tuto rostlinu zanesly až na naše hranice," řekla. "Je pravděpodobné, že se po řece Limpopo dostane do Botswany, Zimbabwe a Mosambiku. Proto je naší povinností dostat ji pod kontrolu," dodala Coetzeeová.

