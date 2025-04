Nábytkové banky zachraňují tuny nábytku a pomáhají tisícům lidí v nouzi. Mělo by jich být více, ale chybí stabilní financování

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Nábytková banka v Praze - Libuši.

Nábytková banka do dvou let v každém kraji. Takové je přání poslankyně, zástupců krajů a nábytkových bank i nevládních organizací, kteří se sešli minulý týden u kulatého stolu v Poslanecké sněmovně. V současnosti fungují nábytkové banky pouze v Praze a čtyřech krajích. V deseti zbývajících krajích podobné zařízení chybí. Pro zajištění fungující sítě je však důležité zajistit stabilní financování. Bez něho se dostávají do existenčních problémů i stávající nábytkové banky.Svou nábytkovou banku má dnes kromě Prahy také Liberecký, Ústecký, Plzeňský a Středočeský kraj. Jen za rok 2024 pomohly tyto čtyři krajské nábytkové banky 4 799 osobám v nouzi, kterým rozdaly 23 800 předmětů, celkem 242 tun nábytku. V letošním roce se očekává vznik nábytkové banky z iniciativy místních neziskových organizací v Olomouckém a Karlovarském kraji a na Vysočině, uvádí Česká federace nábytkových bank a reu-se center (REUSE Federace).

Kdyby fungovaly nábytkové banky v každém kraji ČR, ročně by dokázaly pomoci 30 tisícům lidí. A do oběhu by vrátily až 1 400 tun nábytku, který by jinak skončil jako odpad a náklady na jeho likvidaci nesly obce, uvedla REUSE Federace. Fungující krajská nábytková banka může podle ní ušetřit městům a obcím náklady za skládkování a zpracování odpadu asi o 0,5-0,7 milionu korun.

Klíčovým problémem fungování nábytkových bank v Česku je nyní jejich financování. Chybí systematická podpora a převládá grantová financování. Provoz současných nábytkových bank tak dnes stojí podle jejich zástupců na stovkách a tisících hodinách práce dobrovolníků. Kvůli nedostatečné podpoře hrozí některým současným nábytkovým bankám uzavření. Jihočeská nábytková banka už musela v roce 2023 pozastavit provoz.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Nábytková banka v Praze - Libuši.

„V této chvíli je zacházení s nábytkovými bankami nekoncepční a nesystematické, což je nutné změnit,“ uvedla poslankyně Jana Krutáková (STAN), předsedkyně Výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny. Zajištění fungující sítě nábytkových bank a jejího stabilního financování je podle jejích slov důležité jak pro poskytování materiální pomoci potřebným, tak snižování množství vyhazovaného odpadu. Nábytku v Česku ročně vyhodíme až 350 tisíc tun.

Problémům s financováním bude čelit po skončení roční dotace od pracovního úřadu na zaměstnance také nábytková banka v Ústí nad Labem. „Stabilní financování je to, co potřebujeme především, aby naše pomoc byla efektivní a udržitelná,“ vysvětluje Miroslava Hrdličková, ředitelka nábytkové banky Ústeckého kraje. „V kraji je aktuálně velký nedostatek sociálních pracovníků a běžně zhruba třetinu veškerého jejich času na práci zabere právě shánění různého vybavení pro klienty. Když v kraji funguje nábytková banka, jde to rychleji, a zbyde jim pak víc kapacity na jiné činnosti,“ dodává.

Potenciálními klienty nábytkových bank jsou lidé žijící na hranici příjmové chudoby, rodiče samoživitelé, klienti sociálního bydlení či azylových domů, ale i oběti přírodních katastrof nebo lidé v jiných tíživých životních situacích.

„Při loňských povodních jsme viděli, jak může být nábytková banka nápomocna v krizové situaci. Bohužel však v těch nejpostiženějších oblastech tato služba chyběla,“ uvedla Dana Kalistová předsedkyně REUSE Federace. „V jižních Čechách jsme zase měli zkušenost, kdy se na nás Jihočeský kraj obrátil, abychom do týdne pomohli vybavit nábytkem ubytovnu pro 80 lidí. Zvládli jsme to včetně ručníků na postelích,“ popisuje partnerskou roli nábytkových bank pro činnost krizového štábu kraje.

Existující nábytkové banky se staly součástí krajských krizových štábů už v roce 2022 na začátku války na Ukrajině, kdy přišly do České republiky tisíce uprchlíků. Nábytek z jejich skladů umožnil zařizovat kompletní bytové jednotky a provizorní azylové domy v řádu hodin.

Kromě předcházení vzniku odpadu a materiální pomoci mají nábytkové banky potenciál i v dalších sociálních oblastech. Umožňují vytvářet chráněná pracovní místa, například pro lidi, kteří se vracejí do práce po léčbě závislostí. „Vzniká tak celý smysluplný ekosystém, který obcím i krajům řeší hned několik problémů najednou,“ podotýká Dana Kalistová. Různé modely podpory podobných projektů a dobře fungující centra slouží v Evropě už desítky let.

Česká federace nábytkových bank a reu-se center propojuje již existující místa a iniciuje vznik dalších aktivit předcházejících vzniku odpadu. Usiluje o to, aby pojem „reuse“ vešel do povědomí veřejnosti i veřejné správy a reuse centra se stala běžnou alternativou pro odložení věcí, které už nepotřebujeme, ale někomu mohou dál sloužit. Více na stránkách www.nabytkovebanky.cz

