Český svaz chovatelů masného skotu: Myslivecké spolky a jednotliví myslivci nejsou dostatečně informováni o hrozbách slintavky a kulhavky

obracíme se na Vás s prosbou o promptní informování a edukaci vašich členů a příznivců myslivosti v souvislosti s velmi závažným šířením onemocnění slintavky a kulhavky, které bezprostředně ohrožuje české chovatele hospodářských zvířat. Český svaz chovatelů masného skotu se 2. 4. obrátil na Českomoravskou mysliveckou jednotu, kterou požádal o promptní informování a edukaci členů a příznivců myslivosti v souvislosti s velmi závažným šířením onemocnění slintavky a kulhavky, které bezprostředně ohrožuje české chovatele hospodářských zvířat. Hlavním důvodem pro zaslání dopisu je fakt, že myslivecké spolky a jednotliví myslivci nejsou dostatečně informováni o hrozbách a případných následcích při zavlečení tohoto virového onemocnění na území České republiky. Obdobný dopis jsme směřovali rovněž na Klub českých turistů, neboť i neukáznění turisté nerespektující zákaz vstupu do areálů farem a pastvin jsou značně rizikovým faktorem při zavlečením nákazy. Níže dopis předsedovi Českomoravské myslivecké jednoty Jiřímu Janotovi.Vážený pane předsedo,obracíme se na Vás s prosbou o promptní informování a edukaci vašich členů a příznivců myslivosti v souvislosti s velmi závažným šířením onemocnění slintavky a kulhavky, které bezprostředně ohrožuje české chovatele hospodářských zvířat. Z komunikace s našimi členy vyplynulo, že myslivecké spolky a jednotliví myslivci nejsou dostatečně informováni o hrozbách a případných následcích při zavlečení tohoto virového onemocnění na území České republiky. Zajisté ne všichni, ale řada z nich odmítá spolupracovat s chovateli, řídit se jejich rozumnými pokyny k ochraně jejich živobytí a dodržovat, anebo se alespoň podílet na koordinaci základních opatření při realizaci preventivních bio security pro ochranu zvířat vnímavých k této nákaze. Drtivá většina chovatelů již preventivně zavedla na svých hospodářstvích všechna realizovatelná preventivní opatření jako jsou zejména dezinfekční smyčky, omezila pohyb osob, opatřila své farmy a pastviny výstražnými cedulemi upozorňující na možnost přenosu SLAK a hermeticky uzavřela svá hospodářství veřejnosti. Všechna tato opatření ale přicházejí vniveč ve chvíli, kdy do honiteb přijedou hosté z oblastí zasažených kulhavkou a slintavkou nebo naopak naši čeští myslivci vyrážejí do těchto lokalit za lovem a pak zase zpět. Není v silách chovatelů zabezpečit zámkem veškeré přístupové cesty na louky či pastviny, ani to není cílem. Chovatelé jsou si vědomi povinností, které musí myslivci ve svých honitbách vykonávat a nikdo jim v tom nechce bránit. Jistě se však shodneme, že výkon této zájmové činnosti nesmí být na úkor zdraví zvířat chovatele nebo mu dokonce působit ekonomické škody. Jak jistě víte, k onemocnění SLAK nejsou vnímavá jen hospodářská zvířata, ale tento virus postihuje také volně žijící zvířata, jako je spárkatá zvěř nebo divoká prasata. Je tak v nejvyšším zájmu VŠECH, myslivce nevyjímaje, respektovat BEZODKLADNĚ následující doporučení, dokud je možné mít situaci alespoň minimálně pod kontrolou, a proto Vás žádáme o sdílení tohoto doporučení a důrazného APELU mezi všechny vaše členy: 1) Myslivecké spolky by měly okamžitě z vlastní iniciativy, nebo na popud příslušných chovatelů, zahájit koordinaci bio security opatření s místními farmáři 2) Myslivci by neměli navštěvovat země, či minimálně regiony, zasažené onemocněním SLAK, tj. Maďarsko, Slovensko a částečně též Rakousko. Myslivci z jižní Moravy by neměli navštěvovat jiné než své honitby a nikdo místně nepříslušný by neměl navštěvovat jihomoravské. Ideálem by samozřejmě bylo až do odvolání, aby každý navštěvoval jen svou domovskou honitbu. 3) Myslivci, kteří v posledních 30 dnech projížděli svými dopravními prostředky, které využívají k výkonu práva myslivosti, postiženými zeměmi, by měli svá auta řádně dezinfikovat a ideálně jimi do honiteb nevjíždět. Oni sami by neměli po dobu alespoň 30 dní od návštěvy území napadených slintavku a kulhavkou do honiteb vstupovat. 4) V rámci koordinace bio security opatření s chovateli by myslivci měli: a. k výkonu práva myslivosti využívat jen k tomu určené vjezdy na pastviny / louky, určené po vzájemné dohodě s chovateli / zemědělci / vlastníky pozemků; b. respektovat odstavení dopravních prostředků v předem vyznačené oblasti, kde by byly dezinfekční rohože na obuv a dále již na pastviny / louky dopravními prostředky vůbec nezajíždět. Přečtěte si také | František Groessl: Slintavka a kulhavka. Virus, který dokáže položit zemědělství Věříme, že společně jsme schopni naše společné zájmy uhájit a zabránit zavlečení nákazy na území České republiky. Děkujeme za pochopení a sdílení této výzvy mezi vaše členy. S pozdravem, Milan Novotný, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu, a Kamil Malát, ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu. reklama Český svaz chovatelů masného skotu



