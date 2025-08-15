https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlcice-odchycena-u-srni-je-zpatky-u-sve-smecky-ve-vybehu-se-nasla-lebka-vlka
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

15.8.2025 17:37 | SRNÍ (ČTK)
Diskuse: 1
Vlčice odchycená v noci na čtvrtek po několikadenním pobytu na svobodě už je zpět ve výběhu u Srní na Klatovsku. Zoologové správy šumavského národního parku ji odchytili s pomocí narkotizační pušky. Celý den pak zvíře sledovali oddělené od zbytku smečky. Protože u vlčice nezjistili žádné zdravotní komplikace, označili ji viditelným bílým pruhem na zádech a ve čtvrtek večer ji vrátili ke zbytku smečky. Dnes s pomocí dronu s termokamerou ve výběhu zjistili přítomnost devíti vlků. Správci parku ale také našli ve výběhu vlčí lebku se zbytky tkání, informoval mluvčí parku Jan Dvořák.
 
Zoologové budou sledovat, jak se smečka k navrácené samici chová. Doufají, že ji bez potíží opět přijme mezi sebe. Nevylučují ale ani to, že ji mohou ostatní vlci odhánět, napadat, a dokonce až zabít. Naději na úspěšné začlenění dává skutečnost, že vlčice nebyla od smečky oddělená dlouho a hlavně že se k výběhu vracela a ostatní vlci o ní stále věděli.

Podle testů DNA ze vzorků trusu, odebraných u Kundratic asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní, zoologové s jistotou vědí, že na svobodě je minimálně ještě jedna vlčice, která utekla z výběhu. Naposledy byla v lokalitě spatřena ve středu a zoologové se budou soustředit i na ni. Pokusí se ji rovněž odchytit a vrátit do výběhu.

Kolik vlků skutečně uprchlo a kudy, není stále jasné. Ani počítání zvířat pomocí dronu vybaveného termokamerou nemusí dát přesnou odpověď. "Je nutné připomenout, že ani monitoring pomocí dronu s termokamerou není možné považovat za stoprocentní, a to s ohledem na členitost výběhu. Ten skýtá množství nor, průlezů mezi kameny, husté křoviny a úkryty pod tlejícím dřívím. Takový terén může zkreslovat údaje termokamery. Jednoduše řečeno je toto zařízení nevidí," uvedl Dvořák.

Ve výběhu bylo původně 13 vlků. Vizuální kontrolou se správcům parku v minulých dnech podařilo napočítat nejprve deset zvířat, pak devět a osm, a ve čtvrtek dokonce jen tři. "Je jisté, že zbylá pravděpodobně odpočívala v různých úkrytech výběhu," doplnil mluvčí.

Právě členitost tříhektarového přírodního výběhu a skutečnost, že vlci nejsou nijak ochočení, ale žijí přirozeným způsobem bez vazby na lidi, je zřejmě i příčinou, proč se na pozůstatky vlka nepřišlo dříve.

"Zvíře může uhynout v některém z úkrytů a jeho ostatky se tak mohou nalézt až se zpožděním, nebo vůbec. To může být i případ včerejšího nálezu lebky vlka se zbytky tkání. Tu zoologové již odeslali do laboratoře na analýzu DNA, aby bylo možné přesně určit, zda nalezený pozůstatek vlka patřil některému zvířeti z výběhu," uvedl Dvořák.

Výběh park otevřel před deseti lety. Nejstaršímu samci je tak 12 let, původní samice už uhynula. I nejstarším potomkům vlků z výběhu je kolem deseti let, a jsou tak v seniorském věku, kdy mohou kdykoli stářím uhynout, uvedl Dvořák.

Správci parku intenzivně sledují okolí výběhu, kde přibylo deset dalších fotopastí monitorujících širší území návštěvnického zařízení. Pokud se o víkendu nezjistí pohyb dalšího vlka vně výběhu, nebo se nestane jiná událost, návštěvnické centrum se otevře v pondělí ráno a bude otevřeno každý den od 09:00 do 15:30. Přístup od centra k výběhům bude možný pouze po značené naučné trase. Pracovník správy parku bude dohlížet na zákaz pohybu v okolí centra, především v blízkosti výběhu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Ra

Radek

15.8.2025 18:33
skutečnost, že vlci nejsou nijak ochočení, ale žijí přirozeným způsobem bez vazby na lidi.

No jo , tam žijí jako v Yellowstone
