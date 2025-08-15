Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka
Podle testů DNA ze vzorků trusu, odebraných u Kundratic asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní, zoologové s jistotou vědí, že na svobodě je minimálně ještě jedna vlčice, která utekla z výběhu. Naposledy byla v lokalitě spatřena ve středu a zoologové se budou soustředit i na ni. Pokusí se ji rovněž odchytit a vrátit do výběhu.
Kolik vlků skutečně uprchlo a kudy, není stále jasné. Ani počítání zvířat pomocí dronu vybaveného termokamerou nemusí dát přesnou odpověď. "Je nutné připomenout, že ani monitoring pomocí dronu s termokamerou není možné považovat za stoprocentní, a to s ohledem na členitost výběhu. Ten skýtá množství nor, průlezů mezi kameny, husté křoviny a úkryty pod tlejícím dřívím. Takový terén může zkreslovat údaje termokamery. Jednoduše řečeno je toto zařízení nevidí," uvedl Dvořák.
Ve výběhu bylo původně 13 vlků. Vizuální kontrolou se správcům parku v minulých dnech podařilo napočítat nejprve deset zvířat, pak devět a osm, a ve čtvrtek dokonce jen tři. "Je jisté, že zbylá pravděpodobně odpočívala v různých úkrytech výběhu," doplnil mluvčí.
Právě členitost tříhektarového přírodního výběhu a skutečnost, že vlci nejsou nijak ochočení, ale žijí přirozeným způsobem bez vazby na lidi, je zřejmě i příčinou, proč se na pozůstatky vlka nepřišlo dříve.
"Zvíře může uhynout v některém z úkrytů a jeho ostatky se tak mohou nalézt až se zpožděním, nebo vůbec. To může být i případ včerejšího nálezu lebky vlka se zbytky tkání. Tu zoologové již odeslali do laboratoře na analýzu DNA, aby bylo možné přesně určit, zda nalezený pozůstatek vlka patřil některému zvířeti z výběhu," uvedl Dvořák.
Výběh park otevřel před deseti lety. Nejstaršímu samci je tak 12 let, původní samice už uhynula. I nejstarším potomkům vlků z výběhu je kolem deseti let, a jsou tak v seniorském věku, kdy mohou kdykoli stářím uhynout, uvedl Dvořák.
Správci parku intenzivně sledují okolí výběhu, kde přibylo deset dalších fotopastí monitorujících širší území návštěvnického zařízení. Pokud se o víkendu nezjistí pohyb dalšího vlka vně výběhu, nebo se nestane jiná událost, návštěvnické centrum se otevře v pondělí ráno a bude otevřeno každý den od 09:00 do 15:30. Přístup od centra k výběhům bude možný pouze po značené naučné trase. Pracovník správy parku bude dohlížet na zákaz pohybu v okolí centra, především v blízkosti výběhu.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
Radek15.8.2025 18:33
No jo , tam žijí jako v Yellowstone