Lidé mohou do soutěže Adapterra Awards přihlašovat projekty na zvládání změn klimatu

5.2.2026 17:32 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Zdroj | Depositphotos
Zájemci mohou do letošního ročníku Adapterra Awards přihlašovat uskutečněné projekty pomáhající přizpůsobit města, domy a krajinu změnám klimatu. Osmý ročník ekologické soutěže klade zvláštní důraz na zemědělství a způsoby hospodaření, uvedl za pořadatelskou Nadaci Partnerství David Kopecký. Loni v soutěži uspěl například povodňový park v Židlochovicích na Brněnsku či projekt ozdravení krajiny u Velké Bíteše na Žďársku.
 
Do soutěže mohou lidé hlásit realizované projekty z celé země. Přihlašovat je mohou nejen samotní investoři, ale i projektanti nebo realizační firmy. Soutěží se ve třech hlavních kategoriích - krajina, sídla a budovy. Vítěze určí odborná porota. Součástí soutěže je také cena sympatie, o jejímž vítězi rozhoduje veřejnost v on-line hlasování.

Letošní ročník má speciální kategorii zemědělství, v níž pořadatelé soutěže ocení projekty a postupy v zemědělské prvovýrobě a hospodaření v krajině, které aktivně reagují na klimatickou změnu. Právě zemědělská krajina a její stav hraje podle pořadatelů klíčovou roli v tom, jak dokážeme čelit suchu, přívalovým dešťům a dalším projevům klimatické změny.

"Chceme vyzdvihnout zemědělské hospodáře, kteří s půdou pracují nejen jako s produkční plochou, ale zároveň ji vnímají jako důležitý nástroj pro zadržování vody, pozitivní ovlivňování mikroklimatu a podporu biodiverzity," uvedl vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství Martin Ander.

Do této kategorie se mohou hlásit projekty zaměřené kromě zemědělské produkce na péči o zdraví půdy, omezení eroze, diverzifikaci plodin a regenerativní zemědělské postupy, začleňování krajinných prvků, agrolesnictví, adaptivní hospodaření s vodou nebo udržitelné formy živočišné výroby. Hodnocena bude také ekonomická udržitelnost projektů a jejich přenositelnost jako inspirace pro další zemědělské podniky.

Projekty hodnotí odborná porota složená z nezávislých odborníků. Vítězové jednotlivých kategorií získají finanční i věcné ceny, které věnují partneři soutěže. Cena sympatie veřejnosti je spojena s finanční odměnou 50 000 korun.

Loni zájemci do soutěže přihlásili 57 projektů. Uspěl například povodňový park v Židlochovicích na Brněnsku či projekt ozdravení krajiny u Velké Bíteše na Žďársku. Cenu sympatie získal projekt obnovy areálu bývalého letního kina v Novém Jičíně.

Pražská EVVOluce

