Lidé mohou do soutěže Adapterra Awards přihlašovat projekty na zvládání změn klimatu
Letošní ročník má speciální kategorii zemědělství, v níž pořadatelé soutěže ocení projekty a postupy v zemědělské prvovýrobě a hospodaření v krajině, které aktivně reagují na klimatickou změnu. Právě zemědělská krajina a její stav hraje podle pořadatelů klíčovou roli v tom, jak dokážeme čelit suchu, přívalovým dešťům a dalším projevům klimatické změny.
"Chceme vyzdvihnout zemědělské hospodáře, kteří s půdou pracují nejen jako s produkční plochou, ale zároveň ji vnímají jako důležitý nástroj pro zadržování vody, pozitivní ovlivňování mikroklimatu a podporu biodiverzity," uvedl vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství Martin Ander.
Do této kategorie se mohou hlásit projekty zaměřené kromě zemědělské produkce na péči o zdraví půdy, omezení eroze, diverzifikaci plodin a regenerativní zemědělské postupy, začleňování krajinných prvků, agrolesnictví, adaptivní hospodaření s vodou nebo udržitelné formy živočišné výroby. Hodnocena bude také ekonomická udržitelnost projektů a jejich přenositelnost jako inspirace pro další zemědělské podniky.
Projekty hodnotí odborná porota složená z nezávislých odborníků. Vítězové jednotlivých kategorií získají finanční i věcné ceny, které věnují partneři soutěže. Cena sympatie veřejnosti je spojena s finanční odměnou 50 000 korun.
Loni zájemci do soutěže přihlásili 57 projektů. Uspěl například povodňový park v Židlochovicích na Brněnsku či projekt ozdravení krajiny u Velké Bíteše na Žďársku. Cenu sympatie získal projekt obnovy areálu bývalého letního kina v Novém Jičíně.
