Lidé mohou hlasovat o vítězi ceny v ekologické soutěži Adapterra Awards

Lidé mohou ode dneška hlasovat o vítězi Ceny sympatie v národní ekologické soutěži Adapterra Awards. Soutěž zároveň oceňuje nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu. Letos o titul usilovalo 77 projektů, z toho 20 vybrala odborná porota do finále.Mezi finálovými projekty je například udržitelná výkrmna prasat na Olomoucku nebo přeměna lomu Svaté Anny na Táborsku v přírodní zahradu. Vítězové si rozdělí ceny od 50 000 do 100 000 Kč. Finalisty dnes představil Michael Hošek, zástupce Nadace Partnerství, která soutěž vyhlašuje.

Vítěz Ceny sympatie získá 50 000 korun na rozvoj dalších adaptačních opatření. "Ocenění je důležité nejen z pohledu podpory jednotlivých projektů, propagace celkového přístupu k udržitelnosti, ale také proto, že může sloužit jako inspirace pro další," uvedl Antonín Weber, porotce soutěže ze společnosti Deloitte.

Hlasování potrvá do úterý 15. října na webových stránkách, vítěze soutěže Adapterra Awards pořadatelé vyhlásí v Praze ve středu 6. listopadu. Hlas mohou dát lidé dvěma českým a jednomu rakouskému projektu.

Mezi finálovými projekty je například rozšíření firmy Sonnentor v Čejkovicích na Hodonínsku o ekologickou budovu Solis, revitalizace mokřadů v Krkonošském národním parku nebo zelená střecha na základní škole Úprkova v Hradci Králové.

Celostátní kolo soutěže se dělí do čtyř hlavních kategorií, Krajina, Sídla, Budovy a Průmysl. Vítěz kategorie Krajina získá 100 000 korun, pro kategorii Sídla vyčlenili partneři soutěže 50 000 korun. Do obou kategorií vybrala porota šest finálových projektů. Nejvíce finalistů, tedy osm, je v kategorii Budovy, jejíž vítěz obdrží cenu v hodnotě mezi 50 000 až 100 000 korun. Čtvrtá kategorie bude každý rok proměnlivá, letos je to Průmysl. Z osmi nominovaných projektů vybrala porota do finále čtyři. Speciální ocenění letos získají také projekty s nejkvalitnějším technickým řešením energetického hospodářství.

Adapterra Awards hledá od roku 2019 nejlepší příklady už realizovaných adaptačních opatření na změnu klimatu ve městě i v krajině. Oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. V minulých ročnících bylo v soutěži oceněno několik úspěšných projektů zaměřených na obnovu mokřadů - například Josefovské ptačí louky, Sedmihorské mokřady, soustava tůněk v Sedlčanech, nový prostor pro řeku Dyji či obnova mokřadů u Ořechova u Brna.

Projekty do soutěže přihlašují obce, jednotlivci, firmy i organizace, následně je hodnotí odborná porota. V loňském roce se soutěže zúčastnilo celkem 115 projektů, což bylo rekordní číslo, z nichž organizátoři vybrali 21 do finále.

