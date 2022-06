Lidé mohou nominovat stromořadí do soutěže o alej roku, čas mají do konce října

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lidé už mohou nominovat kandidáty do dvanáctého ročníku soutěže o nejkrásnější alej roku, a to do podzimu. V tiskové zprávě to za pořadatelské sdružení Arnika uvedla Kristýna Dušák. Loni vyhrála lipová Klokotská alej v jihočeském Táboře, která je součástí tamní křížové cesty.

Navrhnout stromořadí do soutěže mohou zájemci na webu www.alejroku.cz, a to zasláním fotografie, případně i připojením příběhu nebo popisu. Nominace je možné podávat do konce října, poté bude hlasovat veřejnost.

"Rádi bychom se o přihlášených alejích v novém ročníku dozvěděli ještě o něco více. Pro nás to totiž nejsou 'jen' stromy, ale často němí svědci událostí napříč staletími. Stromořadí mohou být samozřejmě i mnohem mladší, ale určitě se najde nějaká zajímavost, která je doprovází. Budeme rádi, když nám nominující pomohou tyto zajímavé příběhy vypátrat a třeba se spojí s místními kronikáři či pamětníky, kteří mají většinou obdivuhodné místní znalosti," uvedla hlavní organizátorka Klára Ondrigová.

Přihlášku může do ankety zaslat kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce. "Připravili jsme také několik novinek. V benefičním e-shopu si lidé mohou nově zakoupit plátěnou tašku Alej roku a podpořit tak naši činnost. Webová stránka ankety je obohacena o základní informace pro lidi, kteří chtějí vysadit nebo zachránit stromy třeba ve svém městě, obci či volné krajině a v průběhu léta se na webu navíc objeví mapa všech doposud nominovaných alejí," doplnila Ondrigová.

Loni o jedenáctý titul soutěžilo nominovaných 93 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky. Zvítězila lipová Klokotská alej v jihočeském Táboře, která je součástí tamní křížové cesty. Tvoří ji 94 lip malolistých a tři olše lepkavé. Hlasovalo pro ni 999 lidí.

