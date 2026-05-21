Lidé, primáti a psi sdílejí parazity, naznačil výzkum ve Středoafrické republice

21.5.2026 08:32 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Colin Crowley / Flickr
Paraziti se mezi lidmi, psy a volně žijícími primáty přenášejí častěji, než vědci dosud předpokládali. Výzkum Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a brněnské Masarykovy univerzity ukazuje, že v tropických lesích v Africe sdílejí lidé a zvířata stejné typy infekcí. Studie publikovaná v časopise Emerging Infectious Diseases přináší důležité informace pro prevenci onemocnění v oblastech, kde se lidé a zvířata denně potkávají, uvedla akademie.
 
Výzkumníci analyzovali trus lidí, psů a několika druhů primátů z chráněné oblasti ve Středoafrické republice. Zkoumali genetické varianty hlístic rodu Strongyloides, což jsou půdou přenášení parazité.

Parazita zjistili u 76 procent testovaných lidí, 60 procent psů a 59 procent goril. Některé genetické varianty se objevují u různých hostitelů současně, což potvrzuje úzké propojení nejen mezi lidmi, ale i mezi lidmi a zvířaty. "To dokazuje, jak propojené jsou infekční cykly v prostředí, kde lidé a divoká zvířata žijí v každodenním kontaktu," uvedla spoluautorka studie Barbora Pafčo z Ústavu biologie obratlovců.

Výrazné bylo sdílení parazitů mezi lidmi a psy. V afrických vesnicích psi běžně pobíhají mezi domy a okolním lesem, a mohou tak infekce přenášet oběma směry. Vědci do studie zahrnuli i lovecké psy, kteří se pravidelně dostávají do prostředí obývaného primáty.

U háďátka střevního je sdílení parazita s člověkem dobře známé. "My jsme však u psů identifikovali i jiný druh – Strongyloides fuelleborni, který je primárně parazitem primátů a u lidí se vyskytuje pouze v oblastech, kde dochází k jejich kontaktu s primáty. U psů dosud popsán nebyl," doplnila Eva Nosková z ústavu.

Paraziti rodu Strongyloides patří mezi patogeny, jejichž kontrolu považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za prioritní. Výzkum však naznačuje, že jejich potlačení je velmi obtížné. Mají složité životní cykly zahrnující více hostitelů a částečně se vyvíjejí v půdě. I po léčbě se tak lidé mohou snadno znovu nakazit. "V takových ekosystémech nestačí řešit infekci pouze u lidí. Je nutné uvažovat komplexně o vztazích mezi člověkem, zvířaty a prostředím – tedy podle principu One Health," uvedla Pafčo.

