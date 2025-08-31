Lidé se v září budou moci podívat do kanalizace pod Staroměstskou radnicí
31.8.2025 11:50 | PRAHA (ČTK)
webu společnosti. Registrace začne 1. září, sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.Cizinecký vstup pod Staroměstskou radnicí je takzvanou spojnou komorou, ve které začíná stoka A. Vede pod Pařížskou ulicí k Čechovu mostu a pokračuje pod Korunovační ulicí a Stromovkou a končí v Ústřední čistírně odpadních vod v Bubenči. Celková délka stoky je přes tři kilometry a odvádí odpadní vody z Prahy 1, 2, 3 a části Prahy 5. Vzniká soutokem sběračů z Malého náměstí a Melantrichovy, Železné a Celetné ulice.
Stoka je vyrobena z hladkých cihel, má kluzký povrch, aby se na dně nezachytávaly odpadky, a je vystavěna ve vejčitém profilu. Pražská stoková síť má délku 3904 kilometrů, dalších 1027 kilometrů tvoří kanalizační přípojky. Na síť je napojeno 127 866 přípojek a její provoz zajišťuje 349 čerpacích stanic. Přibližně 92 procent odpadních vod směřuje do Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči, zbytek na jednu z 21 pobočných čistíren v okrajových částech metropole.
První prohlídka začíná v 09:30 a poslední v 16:30. Délka prohlídky je zhruba dvacet minut. Zájemci se mohou registrovat od 1. do 19. září do 11:00.
