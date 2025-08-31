https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-se-v-zari-budou-moci-podivat-do-kanalizace-pod-staromestskou-radnici
Lidé se v září budou moci podívat do kanalizace pod Staroměstskou radnicí

31.8.2025 11:50 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Pražské vodovody a kanalizace
Zájemci o pražské podzemí se budou moci v sobotu 20. září vydat do kanalizace pod Staroměstskou radnicí, do takzvaného Cizineckého vstupu. Komentované prohlídky nabídnou Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zdarma, podmínkou je předchozí registrace na webu společnosti. Registrace začne 1. září, sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
 
Cizinecký vstup pod Staroměstskou radnicí je takzvanou spojnou komorou, ve které začíná stoka A. Vede pod Pařížskou ulicí k Čechovu mostu a pokračuje pod Korunovační ulicí a Stromovkou a končí v Ústřední čistírně odpadních vod v Bubenči. Celková délka stoky je přes tři kilometry a odvádí odpadní vody z Prahy 1, 2, 3 a části Prahy 5. Vzniká soutokem sběračů z Malého náměstí a Melantrichovy, Železné a Celetné ulice.

Stoka je vyrobena z hladkých cihel, má kluzký povrch, aby se na dně nezachytávaly odpadky, a je vystavěna ve vejčitém profilu. Pražská stoková síť má délku 3904 kilometrů, dalších 1027 kilometrů tvoří kanalizační přípojky. Na síť je napojeno 127 866 přípojek a její provoz zajišťuje 349 čerpacích stanic. Přibližně 92 procent odpadních vod směřuje do Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči, zbytek na jednu z 21 pobočných čistíren v okrajových částech metropole.

První prohlídka začíná v 09:30 a poslední v 16:30. Délka prohlídky je zhruba dvacet minut. Zájemci se mohou registrovat od 1. do 19. září do 11:00.

