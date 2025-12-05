https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-snemovne-je-dalsi-novela-k-prodlouzeni-stanoviska-eia-okruh-v-praze
Ve Sněmovně je další novela k prodloužení stanoviska EIA okruh v Praze

5.12.2025 11:43 (ČTK)
Ve Sněmovně je další předloha, jež by umožnila prodloužení platnosti kladného stanoviska vlivu na životní prostředí (EIA) pro dostavbu vnitřního silničního okruhu v Praze. Předložila ji skupina pirátských poslanců v čele s končícím náměstkem pražského primátora pro dopravu Zdeňkem Hřibem. Novelu nejprve posoudí vláda.
 
Obdobný návrh podalo v minulém volebním období a nyní opětovně pražské zastupitelstvo. Obě předlohy řadí místní komunikace první třídy do okruhu staveb, u nichž je možné platnost stanoviska EIA opakovaně prodlužovat. Pražská předloha mění za tímto účelem zákon o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Pirátská novela upravuje zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, stanovisko EIA by podle ní bylo možné prodloužit nejvýše třikrát.

Cílem úpravy je zajištění zvláštního režimu pro vybrané záměry místních komunikací první třídy v metropolitních rozvojových oblastech Prahy, Brna a Ostravy se stanovisky EIA vydanými před rokem 2024, napsali pirátští poslanci ve zdůvodnění. Možnost prodloužení by se nevztahovalo na stanoviska, jejichž platnost již zanikla.

Platnost stanoviska EIA pro dostavbu vnitřního okruhu v Praze skončí v říjnu 2027. Jde podle Pirátů o klíčovou součást páteřní dopravní infrastruktury hlavního města se zásadním významem i pro odvedení tranzitní dopravy z hustě obydlených oblastí.

Z okruhu staveb, u nichž je opakované prodlužování stanoviska EIA možné, vyřadila pražský vnitřní okruh novela z roku 2023. Pokud by se mezi výjimky nedostal, musel by magistrát podle dřívějších informací získat do října 2027 alespoň nepravomocné povolení dostavby. V opačném případě by musel získat nové stanovisko EIA, což by trvalo roky.

V minulém volebním období Sněmovna předlohu pražských zastupitelů neprojednala. Vláda se k ní postavila neutrálně, byť ministerstvo životního prostředí doporučovalo záporný postoj. Uvedlo, že jakékoli další rozšiřování výjimek z možnosti opakovaného prodlužování platnosti stanoviska EIA považuje za nesystémové a nežádoucí. Poukazovalo i na to, že výjimka by se týkala širšího okruhu stavebních záměrů, a to bez jakéhokoliv rozumného důvodu.

Z vnitřního silničního okruhu v Praze zbývá dokončit asi 11kilometrovou část mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8. Městský okruh staví Praha ze svých peněz. V provozu je v úsecích z Pelc-Tyrolky převážně tunely k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy začal v září 2015 sloužit řidičům tunel Blanka.

ss

smějící se bestie

5.12.2025 12:35
Ať jdou s tou
EIA, všichni zelený i s Bruselí až tam -
Západ si stavěl dálnice, okruhy, bez jakéhokoliv omezení
a Nám/ČR, budou poroučet !
Odpovědět
RV

Richard Vacek

5.12.2025 12:49
Neschopnost politiků zrealizovat jakoukoliv větší investici včas je obdivuhodná.
Odpovědět
 
