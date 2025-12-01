https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-opet-navrhla-prodlouzeni-platnosti-stanovisek-eia-pro-dostavbu-okruhu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Praha opět navrhla prodloužení platnosti stanovisek EIA pro dostavbu okruhu

1.12.2025 18:20 | PRAHA (ČTK)
Kolona aut je na silnicích v Praze běžná.
Kolona aut je na silnicích v Praze běžná.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Singr / Ekolist.cz
Pražské zastupitelstvo opět předložilo do Sněmovny návrh, který má prodloužit platnost kladného stanoviska vlivu na životní prostředí (EIA) pro dostavbu městského okruhu. Praha už tento návrh předložila před volbami, ale dolní komora ho neprojednala. Končící vláda k němu v květnu zaujala neutrální stanovisko. Hlavní město chce úpravou zařadit místní komunikace první třídy mezi výjimky pro opakované prodloužení platnosti stanoviska EIA. Návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury nyní dostane k projednání vláda.
 
Novela z roku 2023 vyřadila vnitřní okruh, který je místní komunikací, z typů staveb, u kterých je opakované prodlužování stanoviska EIA možné. Návrh by tuto možnost vrátil, konkrétně rozšířením seznamu o místní komunikace první třídy. Posudek EIA městu v roce 2027 definitivně vyprší, pokud neuspěje s plánem prosadit změnu zákona. Pokud by se tak nestalo, musí magistrát podle dřívějších informací získat do října 2027 alespoň nepravomocné povolení dostavby, jinak by musel získat nový posudek, což by trvalo roky.

"Nelze v této souvislosti nezmínit riziko nezískání potřebných povolení v dalším období vlivem měnící se legislativy vůbec či další časové posuny," uvádějí pražští zastupitelé v důvodové zprávě.

Když ministerstvo životního prostředí (MŽP) letos na jaře posuzovalo předchozí návrh, doporučilo vládě zaujmout negativní stanovisko. Uvedlo, že jakékoli další rozšiřování výjimek z možnosti opakovaného prodlužování platnosti stanoviska považuje za nesystémové, nežádoucí a v důsledku i škodlivé pro povolovací procesy vedené k záměrům, jichž se toto omezení týká. Poukazovalo i na to, že se navrhovaná změna má týkat jen několika komunikací v Praze, ale naformulována je zcela obecně. To by pak podle MŹP dopadalo na mnohonásobně širší okruh záměrů, a to bez jakéhokoliv rozumného důvodu.

Pražští zastupitelé v listopadu schválili vypsání tendru s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun na geotechnický průzkum potřebný pro plánovanou dostavbu městského okruhu. Práce se budou skládat převážně ze tří štol pro budoucí tunely Bílá skála, Jarovský a Malešický. Z vnitřního okruhu metropole zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Pražské služby Do ulic Prahy od neděle vyjede dvojice vánočně ozdobených popelářských vozů Rozkvetlé a pestré vodojemy. Foto: Vojta Herout Nadace Partnerství Cenu Prahy Adapterra Awards 2025 získaly rozkvetké vodojemy Pohled z rozhledny v pražské botanické zahradě Foto: Botanická zahrada Praha Botanická zahrada v pražské Troji by mohla mít dvě nové stálé expozice

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist