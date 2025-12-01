Praha opět navrhla prodloužení platnosti stanovisek EIA pro dostavbu okruhu
"Nelze v této souvislosti nezmínit riziko nezískání potřebných povolení v dalším období vlivem měnící se legislativy vůbec či další časové posuny," uvádějí pražští zastupitelé v důvodové zprávě.
Když ministerstvo životního prostředí (MŽP) letos na jaře posuzovalo předchozí návrh, doporučilo vládě zaujmout negativní stanovisko. Uvedlo, že jakékoli další rozšiřování výjimek z možnosti opakovaného prodlužování platnosti stanoviska považuje za nesystémové, nežádoucí a v důsledku i škodlivé pro povolovací procesy vedené k záměrům, jichž se toto omezení týká. Poukazovalo i na to, že se navrhovaná změna má týkat jen několika komunikací v Praze, ale naformulována je zcela obecně. To by pak podle MŹP dopadalo na mnohonásobně širší okruh záměrů, a to bez jakéhokoliv rozumného důvodu.
Pražští zastupitelé v listopadu schválili vypsání tendru s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun na geotechnický průzkum potřebný pro plánovanou dostavbu městského okruhu. Práce se budou skládat převážně ze tří štol pro budoucí tunely Bílá skála, Jarovský a Malešický. Z vnitřního okruhu metropole zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.
Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.
