Lidé si mohli koupit nebezpečné krmivo pro psy z USA, varují veterináři

V ČR jsou čtyři potenciálně nebezpečné druhy s názvy Sportmix High Protein á 20 kg, Sportmix High Energy á 20 kg, Sportmix Energy mini á 20 Kg, Sportmix Maitenance á 20 kg. Krmivo se v ČR podávalo ve zhruba 15 prodejnách v různých regionech.

Veterináři varují před krmivem z USA Sportmix. Podle amerických úřadů může mít konzumace souvislost s více než stovkou uhynulých psů. Do prodeje se dostalo šest tun krmiva, sdělili ČTK zástupci Státní veterinární správy (SVS). Dalších deset tun krmiva se podařilo zadržet před expedicí do obchodů. Kolik se ho prodalo lidem, se zatím neví.

"Podle informací amerických úřadů je konzumace krmiva v zemi výroby dávána do souvislosti s úhynem více než stovky psů. Kukuřice použitá při výrobě krmiva byla kontaminovaná nebezpečnými aflatoxiny. Některé šarže krmiva Sportmix, které kontaminovanou složku obsahovaly, se prodávaly také na českém trhu. V současné době probíhá jejich stahování, následně budou zlikvidovány," uvedli veterináři. Chovatelé by nemělo krmivo dávat svým zvířatům, ale vrátit ho v místě prodeje.

Výrobcem krmiva je firma Midwestern Pet Foods, která vyrábí v několika závodech v USA. "Rizikovým má být podle informací amerických úřadů krmivo vyrobené v závodě ve státě Oklahoma s exspirací nejpozději do 9. července 2022. Potenciálně je tedy nebezpečné krmivo z tohoto závodu s exspirací 9. července, či dříve. Krmivo z exspirací po tomto datu by mělo být bezpečné," dodala SVS. Kód výrobního závodu je na balení uvedený za datem exspirace, problematický závod má označení "05". "Na obale je v takovém případě uvedeno např.: 07/09/22/05," upozorňují veterináři.

V ČR jsou čtyři potenciálně nebezpečné druhy s názvy Sportmix High Protein á 20 kg, Sportmix High Energy á 20 kg, Sportmix Energy mini á 20 Kg, Sportmix Maitenance á 20 kg. Krmivo se v ČR podávalo ve zhruba 15 prodejnách v různých regionech.

"Chovatelé, kteří používají krmivo značky Sportmix, by měli zkontrolovat, zda krmivo ve svém složení obsahuje kukuřici. Pokud ano, měli by dál zkontrolovat datum exspirace a číslo závodu dle výše uvedeného popisu. V případě, že chovatel zjistí, že má doma potenciálně rizikové krmivo, neměl by jím dál krmit a při manipulaci s krmivem by měl dbát základních hygienických opatření z důvodu ochrany vlastního zdraví," uzavřeli.

