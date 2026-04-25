Lidé v Milíně a Třebízi v referendech odmítli výstavbu větrných elektráren
Lidé v Milíně hlasovali také o možnosti zahájit jednání o výstavbě větrné elektrárny, pokud by měla vzniknout i v nedaleké obci Višňová. Krajinný ráz by se tak stejně změnil. O navrženém řešení by se pak hlasovalo opět v referendu. Ani za takové situace však lidé výstavbu větrníků nepodpořili. Proti bylo 455 ze 644 hlasujících. Opačný názor mělo 174 voličů, kteří odevzdali platné hlasy.
Umístění větrných elektráren na území obce odmítli v pátek také lidé v Třebízi, i když výsledek referenda byl velmi těsný. Proti bylo 70 ze 139 hlasujících, opačný názor mělo 67 voličů. Dva lidé odevzdali neplatné hlasy. Referenda se zúčastnilo 74,73 procenta z celkového počtu 186 voličů.
Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny.
Výstavbu větrníků v regionu letos v referendech odmítli také lidé v Pečicích a Starosedlském Hrádku na Příbramsku. Loni se hlasování konala v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.
Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.
reklama