Lidé v Prosenické Lhotě na Příbramsku v referendu odmítli těžbu nerostů
Referendum na stejné téma se dnes koná také v Příčovech. Zatímco v Prosenické Lhotě hlasování skončilo ve 20:00, v Příčovech je plebiscit naplánován do 22:00.
Lidé v Prosenické Lhotě odpovídali na otázku, zda souhlasí s činnostmi na území obce, které mohou vést k těžbě nerostných surovin. Záporně odpovědělo 285 hlasujících a dva lidé kladně. Referendum v Příčovech zjišťuje, zda lidé souhlasí s tím, aby zastupitelstvo obce činilo veškeré kroky k zabránění geologickému průzkumu nerostných surovin na území obce. Výsledek tohoto plebiscitu bude známý zřejmě pozdě v noci.
Starosta Prosenické Lhoty Petr Červenka (nez.) dnes ČTK řekl, že výsledek referenda je podpůrný prostředek, který by mohl napomoci při úsilí zabránit těžbě. "Je to jeden z argumentů, který půjde do řízení o povolení - jak se k tomu vyjádřili občané. Samozřejmě není směrodatné, když tady řekneme, že to nechceme. To je samozřejmě na těch úřadech. Ale je to nějaký podpůrný prostředek," dodal.
Červenka už dříve poukázal na to, že antimon se využívá mimo jiné ve zbrojním průmyslu a jeho čínský vývoz prudce klesl, když Čína na jaře při obchodní válce se Spojenými státy omezila vývoz kovů vzácných zemin. "Už se tady průzkum dělal někdy v 80. letech, takže vědí, že v téhle lokalitě něco máme, nějaké zlato, ale hlavně asi antimon teď hraje velkou roli, protože Čína zavřela kohoutky a Amerika nemá z čeho dělat patrony," dodal Červenka.
Podle starosty Příčov Michala Jiráčka (nez.) obec k vyhlášení referenda přiměly obavy zastupitelů i dalších obyvatel. Připomněl, že o Příčovy a další oblasti, zejména Mokrsko, se těžařské firmy v souvislosti s možnou těžbou zlata zajímaly už v minulosti. Také proti těmto snahám se tehdy zvedla velká vlna odporu.
