https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-prosenicke-lhote-na-pribramsku-v-referendu-odmitli-tezbu-nerostu
Lidé v Prosenické Lhotě na Příbramsku v referendu odmítli těžbu nerostů

10.10.2025 21:58 | PROSENICKÁ LHOTA (ČTK)
Volební místnost
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Ludek / Wikimedia Commons
Lidé v Prosenické Lhotě na Příbramsku dnes v referendu odmítli těžbu nerostných surovin na území obce. Hlasování se zúčastnilo 70,84 procenta oprávněných voličů, proti těžbě se vyslovilo 96,94 procenta z nich. Výsledky referenda jsou tak platné a závazné, vyplývá z úřední desky obecního úřadu.
 
Vedení obce nedávno obdrželo oznámení o zahájení řízení o povolení průzkumu ložisek. Místní lidé se obávají devastace přírody a narušení podzemních vod, těžařské firmy mají podle nich zájem o antimon či zlato. O průzkum území, které patří vesměs soukromým vlastníkům, požádaly ministerstvo životního prostředí soukromé subjekty. Záměr se dotýká také dalších obcí, jako jsou Dublovice, Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Svatý Jan a Sedlčany.

Referendum na stejné téma se dnes koná také v Příčovech. Zatímco v Prosenické Lhotě hlasování skončilo ve 20:00, v Příčovech je plebiscit naplánován do 22:00.

Lidé v Prosenické Lhotě odpovídali na otázku, zda souhlasí s činnostmi na území obce, které mohou vést k těžbě nerostných surovin. Záporně odpovědělo 285 hlasujících a dva lidé kladně. Referendum v Příčovech zjišťuje, zda lidé souhlasí s tím, aby zastupitelstvo obce činilo veškeré kroky k zabránění geologickému průzkumu nerostných surovin na území obce. Výsledek tohoto plebiscitu bude známý zřejmě pozdě v noci.

Starosta Prosenické Lhoty Petr Červenka (nez.) dnes ČTK řekl, že výsledek referenda je podpůrný prostředek, který by mohl napomoci při úsilí zabránit těžbě. "Je to jeden z argumentů, který půjde do řízení o povolení - jak se k tomu vyjádřili občané. Samozřejmě není směrodatné, když tady řekneme, že to nechceme. To je samozřejmě na těch úřadech. Ale je to nějaký podpůrný prostředek," dodal.

Červenka už dříve poukázal na to, že antimon se využívá mimo jiné ve zbrojním průmyslu a jeho čínský vývoz prudce klesl, když Čína na jaře při obchodní válce se Spojenými státy omezila vývoz kovů vzácných zemin. "Už se tady průzkum dělal někdy v 80. letech, takže vědí, že v téhle lokalitě něco máme, nějaké zlato, ale hlavně asi antimon teď hraje velkou roli, protože Čína zavřela kohoutky a Amerika nemá z čeho dělat patrony," dodal Červenka.

Podle starosty Příčov Michala Jiráčka (nez.) obec k vyhlášení referenda přiměly obavy zastupitelů i dalších obyvatel. Připomněl, že o Příčovy a další oblasti, zejména Mokrsko, se těžařské firmy v souvislosti s možnou těžbou zlata zajímaly už v minulosti. Také proti těmto snahám se tehdy zvedla velká vlna odporu.

Dále čtěte |
Průmyslová krajina Foto: Depositphotos Obyvatelé Skalice na Táborsku v referendu odmítli těžbu štěrkopísku Vltavín Foto: Craig Elliott Flickr NSS zamítl stížnost firmy, která chtěla zkoumat nová ložiska vltavínů Lom ČSA - sesuvy pod Jezerkou Foto: Jirka Dl Wikimeda Commons Báňský úřad potvrdil změnu finanční rezervy na rekultivaci lomu ČSA u Mostu

