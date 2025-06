Lidé v Trutnově pro participativní rozpočet vybrali městský holubník

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lidé v třicetitisícovém Trutnově vybrali pro takzvaný participativní rozpočet vybudování městského holubníku. Městu by měl pomoci regulovat populaci holubů. Do letošního třetího ročníku rozpočtu přišlo radnici 17 návrhů, podmínky splnilo šest. Z nich lidé hlasováním vybírali. Na participativní rozpočet radnice opět vyčlenila milion korun, řekla mluvčí radnice Michaela Dědková.Holubi se do holubníku přirozeně stáhnou, protože zde mají krmení, vodu a zázemí. "Vejce, která zde nakladou, se jim vyměňují za atrapy, čímž dochází k postupnému snížení jejich počtu," uvedla mluvčí. Holubník má stálý dohled a péči ošetřovatelů. Na kvalitní stravu láká i holuby z okolí, kteří pak neznečišťují jiné části města.

Podle navrhovatelky holubníku Elišky Trunečkové by holubník mohl vzniknout v okolí supermarketu Billa u kruhového objezdu v Horské ulici. "Přípravu projektu, který definuje velikost a umístění holubníku, město zahájí ještě letos," uvedla radnice. Hotový by mohl být holubník nejpozději v roce 2026.

Trutnov se tím podle starosty Michala Rosy (ODS) přiřadí k městům, která populaci holubů redukují humánním způsobem. "Města, která již nějakou dobu městský holubník provozují, hodnotí toto zařízení velmi kladně," uvedl.

V prvním ročníku trutnovského participativního rozpočtu v roce 2023 zvítězilo vybudování bezbariérového vstupu do podloubí v Bulharské ulici v centru města. Stavbu radnice dokončila v závěru loňského roku. Druhý ročník vyhrál projekt městské zahrady s herními prvky ve Vodní ulici.

Participativní rozpočty, z nichž město hradí projekty navržené obyvateli, mají i jiná města v hradeckém kraji. Například Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Smiřice a loni poprvé jej vyhlásil i Hradec Králové. V Hradci Králové radnice na projekty navržené lidmi vyčlenila deset milionů korun. Dostane je deset projektů, například vybudování bike parku, amfiteátru s okrasnou zahradou v Šimkových sadech nebo obnova vyhlídky Rozárka.

