Lidé ve Zlíně chtějí jiný model provozu vodohospodářství

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Gabriel Rocha / Flickr Iniciátoři referenda chtějí hospodaření s vodou vrátit do rukou měst a obcí Zlínska. Vedení města však opakovaně tvrdí, že nemá přímé nástroje k ukončení provozního modelu na území Zlína, a to kvůli uzavřené provozní smlouvě až do roku 2034.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obyvatelé Zlína v místním referendu rozhodli, aby město nepokračovalo ve stávajícím modelu vodohospodářství. Na Zlínsku funguje takzvaný provozní model, při němž Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín vlastní infrastrukturu, ale provozuje ji Veolia prostřednictvím Moravské vodárenské. VaK Zlín vlastní společně obce a města, Veolia je soukromá firma. Hlavním smyslem referenda je podle iniciátorů, aby se hospodaření s vodou vrátilo do rukou měst a obcí Zlínska.

V referendu, které se ve Zlíně konalo společně s krajskými a senátními volbami, hlasovalo 38,32 procenta oprávněných voličů, pro nepokračování provozního modelu bylo přes 81 procent z nich, sdělil dnes ČTK mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. K platnosti rozhodnutí v referendu je třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob.

"Z celkového počtu 60.566 oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob se hlasování v místním referendu zúčastnilo 23.207 osob, což je 38,32 procenta osob. V místním referendu hlasovalo k otázce pro odpověď ano 18.874 oprávněných osob, což je 81,33 procenta oprávněných osob, které se referenda zúčastnily. Současně se jednalo o 31,16 procenta osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, čímž byly splněny obě podmínky pro platnost referenda," uvedl mluvčí.

Lidé v referendu odpovídali na otázku "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?".

Iniciátoři referenda chtějí hospodaření s vodou vrátit do rukou měst a obcí Zlínska. Vedení města však opakovaně tvrdí, že nemá přímé nástroje k ukončení provozního modelu na území Zlína, a to kvůli uzavřené provozní smlouvě až do roku 2034. Nemá také přímý vliv na vedení VaK Zlín, je pouze největším akcionářem. "Důležitou skutečností je i to, že vodárenská infrastruktura na území města je pouze asi ze 13 procent ve vlastnictví města, 87 procent je pak ve vlastnictví VaK, v níž má město podíl ve výši 46,27 procenta, a není tedy většinovým akcionářem společnosti," uvedl mluvčí.

Zlínský primátor Jiří Korec (ANO) ČTK řekl, že přestože je výsledek referenda závazný, neříká jasně, jak má město postupovat. "Chceme vodu vrátit do rukou měst a obcí, a proto ty kroky již děláme. Řešíme s Moravskou vodárenskou různé varianty, myslím, že se postupně posunujeme," uvedl Korec.

Jednou z možností podle něj je zkrácení provozní smlouvy, než se tak stane, je možné vytvořit společný podnik. Jednání jsou však podle něj složitá, ve věci se vede několik soudních sporů o platnosti současného modelu. "Soudy už trvají roky, za mě je ideální cesta dohody," uvedl Korec.

reklama