Lidé z Pošumaví budou opět protestovat proti plánovanému jadernému úložišti

Obyvatelé pošumavských vesnic budou v sobotu podevatenácté protestovat proti zvažované stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu. Devítikilometrový pochod povede po pomyslném obvodu stavby, kde by měly být od roku 2065 trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Každoročně chodí několik set lidí, letos protesty zesílí, řekl ČTK starosta Chanovic Petr Klásek (Hasiči), který je také mluvčím republikové Platformy proti úložišti. Pošumavský Březový potok patří mezi čtyři zvažované lokality v Česku.

"Platforma už požádala o setkání nového ministra průmyslu (Jozefa Síkelu - za STAN). Chceme mu říci své názory a vůbec ho informovat, protože celá řada politiků a poslanců, kteří o tom rozhodují, nejsou o této tematice tolik informováni," uvedl Klásek. Za poslední rok se počet lokalit v ČR zúžil z devíti na čtyři, Březový potok mezi nimi zůstal. "V našem případě se zvětšilo území, které se bude zkoumat," řekl. Od loňska tedy oblast zahrnuje ještě Břežany, Kovčín, Malý Bor a město Horažďovice. "Obcím to pouze telefonicky oznámil ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů," řekl Klásek.

Lokalita nově zahrnuje deset obcí, 32 sídel a 10 000 trvale bydlících obyvatel. Podle Kláska je to kvůli tomu, že se připravuje rozšíření Temelína a Dukovan, a proto se diskutuje větší plocha úložiště až 500 hektarů. Náklady mají přesáhnout 110 miliard Kč. "O této částce hovoří ministerstvo průmyslu (MPO) už sedm let. A ještě v ní není zahrnuté aktuální výrazné zdražení stavebních materiálů a prací," uvedl.

Starostové nemají žádné informace od MPO o tom, že by v lokalitě pokračovaly průzkumné práce. "Ale beru to s rezervou, protože v minulosti běžela celá řada průzkumů, aniž nám to bylo sděleno," uvedl Klásek.

Podle Kláska je stále téma úložiště v Pošumaví velmi silně diskutované a odpor občanů nepolevuje. "V sobotu promítneme nový patnáctiminutový dokument Zde je domov náš, který chceme dostat k co největšímu počtu diváků. Točil nám ho senátor a filmař Václav Chaloupek (OPAT). Ukáže, jak se na území díváme my tady z místa i čelní představitelé našeho kraje," řekl. Rada i zastupitelé Plzeňského kraje svými loňskými usneseními podpořili postoj obcí na Horažďovicku. "Stojí za našimi požadavky," uvedl.

Dlouho trvající nejasnosti kolem plánované stavby úložiště brzdí podle místních starostů 19 let zájem o bydlení i rekreaci, tedy rozvoj vesnic na Horažďovicku. "Lidé, kteří by tu chtěli koupit chalupu nebo stavět dům, pořád tohle riziko hodně zvažují," uvedl šéf výboru pro regionální rozvoj krajského zastupitelstva Jan Vavřička (Za rozvoj obce a regionu), který je starostou Pačejova, další dotčené obce z lokality Březový potok. Podle něj jsou obyvatelé všech dotčených obcí proti úložišti, což potvrdila místní referenda.

Pochod začíná v sobotu ráno od chanovického zámku. Za 18 ročníků přišlo nejvíce 450 účastníků.

