Lídři EU před summitem vyjadřovali podporu novým energetickým návrhům komise

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vícero lídrů členských zemí Evropské unie dnes vyjadřovalo podporu novým návrhům Evropské komise na zmírnění energetické krize, když se prezidenti a premiéři scházeli na jednání Evropské rady v Bruselu. Francouzský prezident Emmanuel Macron a belgický premiér Alexander De Croo naznačili, že balík navržený v úterý unijní exekutivou má mezi členskými zeměmi širokou podporu. Předseda Evropské rady Charles Michel vyjádřil přesvědčení, že EU se může dohodnout na společném postupu, připustil však, že lídry zřejmě čeká složitá debata.

"Jsem pevně přesvědčený, myslím si, že dohoda je možná, byť to bude pravděpodobně složité. Je jasné, že musíme naslouchat různým pohledům," řekl novinářům Michel. Aktuální návrhy označil za dobrý základ pro dosažení shody.

Evropská komise v úterý navrhla další sadu opatření, kterými chce bojovat proti vysokým cenám energií, včetně společných nákupů plynu, pravidel pro solidaritu mezi členskými zeměmi či nástroje pro omezení velkoobchodní ceny plynu v případě prudkého nárůstu. Do svého plánu však nezahrnula dotování plynu používaného k výrobě elektřiny, po kterém volá řada členských zemí. I tato otázka bude klíčovým bodem prvního dne summitu, který by se mohl protáhnout do brzkých ranních hodin.

Belgický premiér De Croo při příchodu řekl, že velká většina zemí EU návrhy komise podporuje. Macron zase hovořil o široké podpoře pro některé návrhy, unie však podle něj musí najít cestu, na níž bude jednomyslná shoda. Také zdůraznil potřebu posílit "finanční solidaritu".

Klíčový bude zejména přístup Německa, které se zatím k radikálnějším intervencím staví zdrženlivě. Kancléř Olaf Scholz se před dnešním jednáním podrobněji nevyjádřil k možnosti stropu na plyn ve výrobě elektřiny, podpořil nicméně společné nákupy plynu.

To učinil také český premiér Petr Fiala, podle kterého takovýto postup má smysl i pro Českou republiku. Fiala dodal, že chce, aby se do závěrů Evropské rady promítlo zastropování plynu, který je využíván pro výrobu elektřiny. Česko a některé další země podle něj vidí, že stanovení maximální ceny plynu je "cesta, jak řešit problémy s cenami energií".

Popisovaný mechanismus je označován jako "iberský model", neboť jej na jaře společně zavedly Španělsko a Portugalsko. EK uvádí, že je na místě zabývat se rozšířením toho modelu na celou EU, poukazuje ovšem na některé "otevřené otázky". Zda Evropská rada komisi vyzve, aby v tomto směru vypracovala konkrétní návrh, zatím není jasné.

"Věřím, že budujeme velkou evropskou shodu," řekl dnes španělský premiér Pedro Sánchez. I on vyzdvihl některé body nového plánu Evropské komise, konkrétně společné nákupy plynu a solidaritu mezi členskými státy.

reklama