Lipová alej v Pardubicích zanikla kvůli terminálu Jih

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lipovou alej v ulici K Vápence v Pardubicích se nepodařilo zachránit. Na jejím místě vznikne přístupová cesta k budoucímu terminálu Jih, kde bude stát parkovací dům a vyústí tam lávka od vlakového nádraží. Ulici je proto potřeba zmodernizovat a rozšířit. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

"Zvažovali jsme spoustu možností jak stromy zachránit, i nám je líto, že lípy musejí padnout. Tam je jeden velký problém, přímo pod lipami je vedeno veřejné osvětlení, které potřebujeme modernizovat," řekl ještě před kácením Hrabal.

Variant záchrany třicítky stromů bylo podle náměstkyně primátora Jiřiny Klčové (ANO) hodně, včetně toho, že by odborná firma stromy přesadila jinam. "Technicky to ale nakonec skutečně nešlo bez kácení vyřešit, protože stromy jsou v přímé linii veřejného osvětlení, které také bránilo přesazování a které je mimo jiné také velice drahé," řekla Klčová.

Město kácení nechce nechat bez náhrady a zavázalo se, že za pokácené stromy vysadí jiné. "Budeme se snažit úbytek lip kompenzovat na jiném místě. Nebude to přímo v bezprostřední blízkosti ulice K Vápence," řekl Hrabal.

Alej se od počátku snažila skupina lidí zachránit, pořádala petici i demonstrace. Padne podle nich zbytečně kolem 30 zdravých lip, které tam ještě desítky let mohly růst. "Pokácená alej lip v ulici K Vápence je pro nás velkým zklamáním, přitom řešení, jak lípy alespoň částečně zachovat, by bylo," uvedla Olga Kudrnová z iniciativy Za zelenější Duklu.

Ve městech má podle aktivistů smysl bojovat o každý vzrostlý strom, každý z nich funguje částečně jako klimatizace a snižuje zatížení ovzduší exhalacemi, uvedli na svém webu.

Práce na rozšíření komunikace, kde vzniknou i autobusové zálivy, už probíhají. "Hotovo by mělo být nejpozději v listopadu letošního roku. Věříme, že se práce podaří o měsíc zkrátit," řekl Hrabal. Město je chce uspíšit kvůli lávce, která překlenula železniční koleje a vede z vlakového nádraží k ulici K Vápence.

Správa železnic plánovala zprovoznit lávku letos v květnu. Obyvatelé Dukly tak budou mít přímé spojení s nádražím, dosud to musí objíždět. "Naším cílem je zprovoznit to co nejrychleji, teď je tam staveniště," dodal Hrabal.

Projekt ještě zahrnuje parkovací dům, který bude stavět dopravní podnik. Zastupitelé nejspíš v dubnu budou schvalovat novou variantu stavby, ta původní je na dnešní ceny moc drahá, uvedl ředitel podniku Tomáš Pelikán.

"Rozhodnutí, do jakého technického řešení půjdeme, musí udělat radní a zastupitelstvo," řekl Pelikán. Město tedy nejspíš postaví parkovací dům jako lehčí konstrukci, která bude levnější než železobetonový objekt. Musí se i domluvit na počtu parkovacích míst.

reklama