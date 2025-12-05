https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lom-libec-v-trutnove-prirodni-pamatkou-nebude-budoucnost-navrhnou-odbornici
Lom Libeč v Trutnově přírodní památkou nebude, budoucnost navrhnou odborníci

5.12.2025 10:32 | TRUTNOV (ČTK)
Opuštěný a zatopený lom Libeč v severní části Trutnova přírodní památkou nebude. Rozhodl o tom krajský úřad, který nevyhověl návrhu iniciativy Stop likvidaci lomu Libeč. Město proto ustavilo třináctičlennou pracovní skupinu odborníků, která bude budoucnost a případné úpravy lomu řešit.
 
Město původně zvažovalo, že lom Libeč zrekultivuje jeho částečným zavezením kamením a zeminou ze stavby nedaleké dálnice D11. Proti tomu se letos v březnu mezi veřejností zvedla vlna odporu. Petici za zachování lomu jako cenné přírodní a rekreační lokality podepsalo přes 3000 lidí. Radnice pak oznámila, že důl zavážet nebude. Lokalitu město zabezpečilo, hranu lomu nechalo oplotit.

"Krajský úřad nepovažuje v současné době za nutné a účelné zajišťovat ochranu tohoto fenoménu formou zvláště chráněného území," citovala radnice z rozhodnutí krajského úřadu. Právě na verdikt kraje město čekalo. "Už v odpovědi na petici jsme avizovali, že s dalšími kroky počkáme na rozhodnutí kraje, které pro nás bylo zásadní. Pokud by k vyhlášení přírodní památky došlo, následující kroky by probíhaly v režii kraje, a tak nedávalo smysl jet po dvou kolejích," uvedl starosta Michal Rosa (ODS).

Cílem podle něj bude upravit lom do podoby, aby byl bezpečně přístupný veřejnosti. Pracovní skupina by měla vypracovat zadání, které město předá projektantovi. "Klademe si jedinou podmínku, a to, že po provedení úprav bude možné provést úřední likvidaci lomu, tedy oficiálně ukončit důlní činnost a lom zpřístupnit veřejnosti," uvedl starosta. Město míní, že první práce by mohly začít příští rok.

V pracovní skupině budou zástupci města, odborníci na ochranu přírody, geolog, bioložka, krajinář, zástupce krajského úřadu, nebo Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Mezi členy skupiny budou podle radnice i lidé podepsaní pod návrhem na vyhlášení lomu přírodní památkou.

"Cílem skupiny je rozpracovat návrh na revitalizaci lomu předložený společností JARO Jaroměř. Jejich pojetí je bezpochyby přátelské k přírodě a nabízí zajímavé nápady a pohledy na situaci celé lokality," uvedl místostarosta Tomáš Eichler (Piráti).

V lomu, který patří městu, těžba kamene skončila před desetiletími. Místo, kam se lidé chodí i koupat, je vedené jako důlní dílo podléhající hornímu zákonu.

