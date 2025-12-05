Lom Libeč v Trutnově přírodní památkou nebude, budoucnost navrhnou odborníci
"Krajský úřad nepovažuje v současné době za nutné a účelné zajišťovat ochranu tohoto fenoménu formou zvláště chráněného území," citovala radnice z rozhodnutí krajského úřadu. Právě na verdikt kraje město čekalo. "Už v odpovědi na petici jsme avizovali, že s dalšími kroky počkáme na rozhodnutí kraje, které pro nás bylo zásadní. Pokud by k vyhlášení přírodní památky došlo, následující kroky by probíhaly v režii kraje, a tak nedávalo smysl jet po dvou kolejích," uvedl starosta Michal Rosa (ODS).
Cílem podle něj bude upravit lom do podoby, aby byl bezpečně přístupný veřejnosti. Pracovní skupina by měla vypracovat zadání, které město předá projektantovi. "Klademe si jedinou podmínku, a to, že po provedení úprav bude možné provést úřední likvidaci lomu, tedy oficiálně ukončit důlní činnost a lom zpřístupnit veřejnosti," uvedl starosta. Město míní, že první práce by mohly začít příští rok.
V pracovní skupině budou zástupci města, odborníci na ochranu přírody, geolog, bioložka, krajinář, zástupce krajského úřadu, nebo Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Mezi členy skupiny budou podle radnice i lidé podepsaní pod návrhem na vyhlášení lomu přírodní památkou.
"Cílem skupiny je rozpracovat návrh na revitalizaci lomu předložený společností JARO Jaroměř. Jejich pojetí je bezpochyby přátelské k přírodě a nabízí zajímavé nápady a pohledy na situaci celé lokality," uvedl místostarosta Tomáš Eichler (Piráti).
V lomu, který patří městu, těžba kamene skončila před desetiletími. Místo, kam se lidé chodí i koupat, je vedené jako důlní dílo podléhající hornímu zákonu.
