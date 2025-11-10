https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/loziska-zlata-v-cr-podle-geologu-skryvaji-77-tun-dostupnych-zasob-tohoto-kovu
Ložiska zlata v ČR podle geologů skrývají 77 tun dostupných zásob tohoto kovu

10.11.2025 01:59 | ZLATÉ HORY (ČTK)
Les u Zlatých Hor na jesenicku.
Foto | Jiří Bernard / Wikimedia Commons
Tuzemská ložiska zlata skrývají více než 77 tun dostupných zásob tohoto drahého kovu, jehož těžba v České republice skončila v polovině 90. let minulého století. Jde o zásoby, které lze vytěžit a jejichž dobývání by podle odborníků bylo rentabilní. ČTK informaci získala z údajů České geologické služby. O případném obnovení těžby zlata se v posledních letech opět začalo diskutovat například ve Zlatých Horách na Jesenicku, v jejichž okolí se pod zemí podle předběžných odhadů nachází více než 3,5 tuny zlata. Samospráva se k úvahám o dobývání zlata zatím staví odmítavě.
 
Na území ČR geologové evidují 15 ložisek zlata. Odhadované zásoby 77 tun představují 0,15 procenta celosvětových zásob, které obnáší přibližně 59 000 tun. Zlato se v Česku těžilo do roku 1994, kdy byla v Zlatých Horách ukončena těžba polymetalické rudy složené z několika různých prvků včetně zlata.

"Využívání zásob zlatonosných rud na ložiscích brání nedořešené střety zájmů s ochranou životního prostředí a z hlediska světového i ojedinělý zákaz kyanizace v hornictví v ČR. K tomu navíc v roce 1999 přistoupilo usnesení vlády, kde bylo konstatováno, že těžba zlata je na území ČR nežádoucí. Následující vlády rozšířily zákaz i na samotný průzkum zlatonosných rud," stojí ve zprávě České geologické služby.

S rostoucí cenou zlata na světových trzích se přistup státu změnil a podnik Diamo začal před pěti s přípravou průzkumu zásob v oblasti zrušeného ložiska zlata ve Zlatých Horách. Podle ředitele odboru hornictví a surovinové politiky ministerstva průmyslu a obchodu Václava Zemka si stát objednal průzkum ložiska zlata kvůli tomu, aby měl reálnou představu o jeho vydatnosti a experti pak mohli spočítat, zda by se případná těžba vyplatila.

Pokud průzkum vyzní ve prospět obnovení dobýváni zlata, samotnou těžbu by muselo povolit ministerstvo životního prostředí a také Český báňský úřad. "Cesta k těžbě je u nás velice dlouhá. Dbá se na lokální zájmy i na ochranu životního prostředí. Legislativa je v této oblasti velmi moderní a přísná. Nehrozí scénář, že by někdo těžil proti vůli místních lidí," uvedl Zemek.

Zastupitelé Zlatých Hor v záři záměr obnovit těžbu zlata v katastru města odmítli. "Diskutovalo se o přínosech pro rozvoj města a neshledali jsme v tomto směru v této chvíli žádné příznivé dopady, které by měly napomoci rozvoji města," uvedl starosta Zlatých Hor Milan Rác. Předpokládané ložisko leží podle něj z 90 procent na katastru města, část je v sousední obci Heřmanovice.

Od záměru obnovit u Zlatých Hor těžbu zlata ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2016 prozatím upustilo, protože podle tehdejších propočtů by se kvůli nízkým cenám tohoto drahého kovu nevyplatila. Cena zlata od té doby vzrostla a přiblížila se k hranici, kdy by těžba tohoto kovu u Zlatých Hor mohla být rentabilní. V polovině října cena zlata vystoupala na novém maximu a poprvé překonala hranici 4300 dolarů (zhruba 89 110 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
