Ložiska zlata v ČR podle geologů skrývají 77 tun dostupných zásob tohoto kovu
"Využívání zásob zlatonosných rud na ložiscích brání nedořešené střety zájmů s ochranou životního prostředí a z hlediska světového i ojedinělý zákaz kyanizace v hornictví v ČR. K tomu navíc v roce 1999 přistoupilo usnesení vlády, kde bylo konstatováno, že těžba zlata je na území ČR nežádoucí. Následující vlády rozšířily zákaz i na samotný průzkum zlatonosných rud," stojí ve zprávě České geologické služby.
S rostoucí cenou zlata na světových trzích se přistup státu změnil a podnik Diamo začal před pěti s přípravou průzkumu zásob v oblasti zrušeného ložiska zlata ve Zlatých Horách. Podle ředitele odboru hornictví a surovinové politiky ministerstva průmyslu a obchodu Václava Zemka si stát objednal průzkum ložiska zlata kvůli tomu, aby měl reálnou představu o jeho vydatnosti a experti pak mohli spočítat, zda by se případná těžba vyplatila.
Pokud průzkum vyzní ve prospět obnovení dobýváni zlata, samotnou těžbu by muselo povolit ministerstvo životního prostředí a také Český báňský úřad. "Cesta k těžbě je u nás velice dlouhá. Dbá se na lokální zájmy i na ochranu životního prostředí. Legislativa je v této oblasti velmi moderní a přísná. Nehrozí scénář, že by někdo těžil proti vůli místních lidí," uvedl Zemek.
Zastupitelé Zlatých Hor v záři záměr obnovit těžbu zlata v katastru města odmítli. "Diskutovalo se o přínosech pro rozvoj města a neshledali jsme v tomto směru v této chvíli žádné příznivé dopady, které by měly napomoci rozvoji města," uvedl starosta Zlatých Hor Milan Rác. Předpokládané ložisko leží podle něj z 90 procent na katastru města, část je v sousední obci Heřmanovice.
Od záměru obnovit u Zlatých Hor těžbu zlata ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2016 prozatím upustilo, protože podle tehdejších propočtů by se kvůli nízkým cenám tohoto drahého kovu nevyplatila. Cena zlata od té doby vzrostla a přiblížila se k hranici, kdy by těžba tohoto kovu u Zlatých Hor mohla být rentabilní. V polovině října cena zlata vystoupala na novém maximu a poprvé překonala hranici 4300 dolarů (zhruba 89 110 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).
