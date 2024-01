Lvi v Africe zvládají ulovit méně zeber a můžou za to mravenci, zjistili vědci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Patrik M. Loeff / Flickr Lvi potřebují úkryt, aby dokázali s úspěchem pronásledovat a přepadnout svou kořist, a ten jim schází.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lvům na savaně v Keni se stále méně daří při lovu zeber a podle vědců za to může narušení rovnováhy druhů způsobné invazivními mravenci. Ti totiž vytlačili domácí mravenčí druhy, což vedlo mimo jiné k tomu, že lvi přišli o svůj přirozený úkryt v akáciových porostech a to jim lov komplikuje. Napsal o tom deník The Guardian.

Ukazuje se, že i malá změna v přírodním prostředí může mít dalekosáhlé důsledky, napsali autoři studie zveřejněné v časopise Science. V tomto případě dokázali malí mravenci překazit lov velkým šelmám, a to kvůli narušení léta budovaných vztahů. Lvi na savaně využívají při lovu úkryt v listoví akácií, které donedávna chránil specifický druh akáciových mravenců (Pseudomyrmex ferruginea). Tito mravenci dokázali zabránit spasení listů slony, protože je odrazovali svými jedovatými kousanci, a díky tomu akácie byly stále zelené. Invazivní druh mravenců (Pheidole megacephala) ale ty akáciové vytlačil, což mimo jiné vedlo k tomu, že sloni znovu zařadili akácie na svůj jídelníček a lvi už se mezi holými větvemi při lovu nemohou dobře skrýt.

"V oblastech, kam invazivní mravenci pronikli, sloni stromy spásají pětkrát až sedmkrát rychleji než tam, kde tito mravenci nejsou," napsal spoluautor studie Todd Palmer z Floridské univerzity. Tam, kde sloni dokážou spást více zelených listů, pak jsou lvi při lovu až třikrát méně úspěšní.

"Lvi potřebují úkryt, aby dokázali s úspěchem pronásledovat a přepadnout svou kořist, a ten jim schází, když je méně stromů, za kterými se mohou plížit, což jim lov zeber výrazně komplikuje," vysvětlil Palmer. Podle něj výzkum poukazuje na to, jak klíčové jsou v přírodě i ty méně zjevné vztahy mezi jednotlivými druhy.

reklama