Dva tučňáčí samci společně odchovali ve dvorské zoo mládě

Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové

Dvojice mladých samců tučňáka brýlového původem z Amsterdamu adoptovala v SAFARI PARKU mládě. Ve stejnopohlavním svazku žijí již druhou sezónu. Dvojice dostala do péče vajíčko od páru, který snesl vejce dvě. Mládě vyseděli a odchovali. Jejich rodičovská role skončila a před malým tučňákem je složité období osamostatnění. Pozoruhodný příběh se svým vyvrcholením jako pohádka strefil do období Vánoc.Šedavé prachové peří, zavalité tělo a šibalská očka. Malý tučňák brýlový vylíhnutý letos 30. října vypadá na první pohled jako jeho soukmenovci, má za sebou ale mimořádný příběh. Rodiči mu jsou dva samci. „Mládě odchovala dvojice mladých samců, kteří k nám přicestovali z Amsterdamu. Abychom maximalizovali počet odchovaných mláďat, umístili jsme jim do hnízda vajíčko od páru, který snesl dvě oplozená vejce. Z naší zkušenosti plyne, že dvě mláďata jeden pár nevychová, a tak jsme dali šanci dvěma mladým samcům,“ říká zoolog Michal Podhrázský.

Zatím není vyhráno, mládě se ale již přesunulo z hnízdní nory do zázemí, kde se učí přijímat ryby z rukou chovatelů. Jde o běžný postup v chovu tučňáků.

„Crosby a Fleury mají vlastně štěstí, že jsou ptáci, nikoli lidé. Protože by u nás mládě adoptovat a odchovat nemohli. Nejčastějším argumentem proti adopci dětí stejnopohlavními páry je, že je to proti přírodě,“ glosuje ředitel SAFARI PARKU Přemysl Rabas. Přitom podle jeho slov existuje řada případů, kdy mláďata vychovávají jen matky a tety, bez účasti samců. Jsou to například velice inteligentní sloni, známí svými silnými sociálními vazbami. „A náš vánoční příběh, který sám o sobě není ojedinělý, dokazuje, že péči o mládě zvládnou úspěšně i dva samci. Tak se nebojme inspirovat se přírodou,“ dodává Přemysl Rabas.

Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové Crosby a Fleury v hnízdní budce.

Crosby a Fleury, jak chovatelé dvojici tučňáčích samců označují, se v nizozemské metropoli vylíhli na podzim 2021. Jsou tedy relativně velmi mladí. „Loni jsme přičítali to, že si v hejnu nevybojovali samici, jejich velmi nízkému věku a malým zkušenostem. Od té doby ale zůstali spolu a dokonce i mimo dobu hnízdění jsou často v páru. Rádi také společně objevují nové věci v expozici a podobně. Jsou v podstatě nerozluční, což není u tučňáků úplně obvyklé,“ dodává Michal Podhrázský.

Tučňáka brýlového z jihu Afriky vědci nově klasifikují jako kriticky ohroženého. Je proto žádoucí, aby chovná hejna produkovala mláďata. „Líhnutí automaticky neznamená odchov. To se nám už několikrát potvrdilo. Už minulosti jsme této dvojici samců vajíčko jiného páru podložili, odchov se ale napoprvé nezdařil. Nyní je vše na dobré cestě,“ vysvětluje zoolog.

Jakmile chovný pár snese vejce, zoologové je po 15 dnech odeberou a prosvítí. Tím zjistí, zda je oplozené. Pokud se u jediného chovného páru sejdou dvě oplozená vejce, odborníci je rozdělí. Oplozená vajíčka putují pod páry, které oplozené vejce nemají. A v tomto případě i ke dvěma zapárovaným samcům. I díky této strategii není malý tučňák jediným přírůstkem sezony. Kromě něho vyrůstají ve speciální školce v zázemí další tři mláďata – další, poslední v této sezoně, se k nim připojí podle plánu 27. prosince.

Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové Tučňáčí mláďata v zázemí Safari parku.

Pohlaví mláďat zatím není známé. „Odhalí ho až analýza DNA z obrysového peří. Do toho mladí ptáci přepeří koncem ledna. V tu dobu je také čeká připojení do skupiny dospělých, kde je uvidí i návštěvníci,“ prozrazuje Michal Podhrázský.

Expozice tučňáků Pikkewyn Baai, která je součástí celku West Cape, je nadále normálně přístupná. Lidé se tu mohou vypravit přímo mezi tučňáky: expozice, která je největší v Česku, je průchozí. Podobou upomíná k přístavním městečkům v Namibii, kde tučňáci žijí v těsném sousedství lidí. Ti jsou také jejich největší hrozbou a nepřítelem. Tyto úžasné ptáky přivedli na pokraj vyhubení.

Tučňák brýlový je jediným africkým tučňákem. Věda je nově klasifikuje jako kriticky ohrožené a dál jich ubývá – od osmdesátých let na méně než polovinu původních počtů. V důsledku úbytku přirozeného prostředí se relativně často vyskytuje i v blízkosti lidských sídel. Navzdory tomu ale člověk zůstává jeho největším nepřítelem, a to v důsledku drancování přírodních zdrojů ryb. Pro tučňáky a další mořské živočichy kvůli tomu nezůstává dostatek potravy. Stále vážnější je i nepřímá hrozba uvíznutí ve vlečných sítích nebo vypouštění odpadů do moří a oceánů. Zásadní problém představují i mikroplasty. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let. Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku a na Slovensku už pouze Zoo Ústí nad Labem.

