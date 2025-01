Další úspěchy v záchraně severního bílého nosorožce: Pět nových embryí a prestižní ocenění

Foto | Rio the Photographer / BioRescue

Projekt BioRescue vyvíjí přelomové metody a technologie asistované reprodukce (aART) pro záchranu ohrožených druhů zvířat, zejména nosorožců. Nyní získal tým BioRescue významné ocenění za článek ve vědeckém časopisu Reproduction . Ten v říjnu 2023 shrnul dosavadní průběh odebírání oocytů (OPU) od posledních dvou samic nosorožce bílého severního a laboratorní oplodnění (IVF). Popsal, že postup je pro dárkyně zcela bezpečný a vede ke vzniku životaschopných embryí. Uznání práce týmu přichází v době, kdy BioRescue oznamuje úspěšné vytvoření dalších 5 embryí z oocytů získaných od samice Fatu.

Ocenění od uznávané Society for Reproduction and Fertility převzali Thomas Hildebrandt a Susanne Holtze z berlínského Leibniz-IZW za celý tým BioRescue 8. ledna 2025 v Liverpoolu. Procedury aART, které článek popisuje, zahrnují hormonální stimulaci vaječníků, odběr oocytů (OPU), laboratorní dozrávání oocytů, laboratorní oplodnění (IVF), kultivaci embryí a kryoprezervaci.

Tým autorů kolem Thomase Hildebrandta, Susanne Holtze, Franka Göritze (všichni Leibniz-IZW), Silvie Colleoni a Cesare Galliho (oba Avantea) zhodnotil 65 procedur provedených mezi lety 2015 a 2022 u nosorožců bílých severních a nosorožců bílých jižních. Z hodnocení vyplynulo, že metody aART jsou nejen spolehlivou cestou k produkci embryí obou forem bílých nosorožců, ale že jsou to metody pro dárkyně zcela bezpečné a bez negativních dopadů na zdravotní stav zvířat. Výzkum naopak prokázal pozitivní dopady pravidelného OPU na reprodukční zdraví starších samic, které dosud neměly mládě, a že pravidelné OPU zlepšuje funkci jejich vaječníků, zvyšuje počty folikulů a podporuje ústup patologických struktur na reprodukčním systému těchto samic, například vaječníkových cyst.

Ocenění přichází ve chvíli, kdy konsorcium BioRescue bilancuje svou 5letou práci na záchraně nosorožců bílých severních. První OPU u samic Nájin a Fatu provedl tým BioRescue v srpnu 2019. Od té doby vědci vytvořili 35 embryí nosorožce bílého severního. Všechna embrya vznikla z oocytů samice Fatu, které byly odebrány během celkem 18 procedur OPU.

Průměrně tým vytvořil během každé procedury 2 embrya. Ačkoli během některých procedur nevznikla žádná embrya, jiné byly naopak velmi úspěšné. Nejvyšší počet embryí vzniklých během jedné procedury je 5. Vědci pro přípravu embryí dosud využívali semeno dvou samců – Suniho a Angalifu, kteří uhynuli shodně v roce 2014.

V druhé polovině roku 2024 se týmu BioRescue podařilo vytvořit 5 nových embryí. Tři z nich vznikla v červenci, dvě v říjnu 2024. To ukazuje na to, že reprodukční zdraví samice Fatu je v dobrém stavu – a to navzdory nešťastné události, k níž došlo na konci roku 2023.

Tehdy Ol Pejetu a její nosorožce zasáhla silná klostridiová infekce, způsobená silnými dešti. Kvůli ochraně zdraví Fatu musel tým odložit OPU a zároveň ji podrobil stabilizační hormonální kúře: protože zamoření klostridií nemohl nikdo předpokládat, byla již v té době Fatu připravována na další procedury OPU. Uplatněná kúra úspěšně zabránila syndromu hyperstimulovaných vaječníků. Léčba měla za důsledek krátkodobé snížení produkce folikulů a kvalitu oocytů Fatu na začátku roku 2024. Výbornou zprávou je, že zdraví Fatu, které se hodnotí před a po každé proceduře, se vrátilo do původního stavu a nyní ho lze hodnotit jako velmi dobré.

BioRescue kromě produkce nových embryí rovněž zvládlo následující krok v programu umělého oplodnění – úspěšný transfer nosorožčího embrya do těla náhradní matky. Embryo jižního bílého nosorožce vyprodukované v laboratoři vědci přenesli do dělohy náhradní matky přímo v Ol Pejetě v Keni v září 2023. Tým později potvrdil březost.

Tento úspěšný transfer byl vůbec prvním svého druhu na světě. Jde o potvrzení správnosti postupů stanovených a vyvinutých BioRescue, které nyní týmu otevírá cestu k embryotransferům severních bílých nosorožců. To bude zcela přelomové ve snaze o záchranu tohoto nosorožce. Tým BioRescue věří, že k první březosti dojde v dohledné budoucnosti.

