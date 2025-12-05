U dvou labutí z jihlavské zoo se potvrdila ptačí chřipka
U uhynulých labutí byla podle Státní veterinární správy (SVS) potvrzená ptačí chřipka H5. Upřesňující vyšetření pro stanovení patogenity a přesného subtypu viru provádí Státní veterinární ústav. ČTK to sdělil Petr Majer z SVS. Doplnil, že předběžná veterinární opatření proti šíření nákazy zahrnují zejména zákaz přesunu ptáků ze zoo i do ní, omezení vstupu do pavilonů s ptáky a vyšetřování všech uhynulých kusů na ptačí chřipku. "Cílem je ochránit cca 250 ptáků chovaných v zoo. Další mimořádná opatření budou přijata podle vývoje situace," uvedl na síti X ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL).
Uhynulé labutě byly na rybníce v kontaktu s volně žijícími ptáky. Rybník bude vypuštěný. "Později budeme vypouštět i další vodní plochy v zoo. Jde o to, aby se tu neshromažďovaly divoké kachny a jiné divoké druhy ptáků," uvedla Kubičková. Návštěvníci v sobotu exotické ptáky neuvidí, pouze plameňáky přes sklo.
Jihlavská zoologická zahrada zřizovaná městem chová víc než 250 druhů zvířat, jejich celkový počet se pohybuje okolo 1500. Vloni zoo navštívilo 345.000 lidí.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.
