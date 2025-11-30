Pražská zoo znovu hledá adoptivní rodiče pro některá opomíjená zvířata
Mezi letošní výběr patří tapír jihoamerický. Tento lichokopytník s chobotem okusuje listy či výhonky stromů a keřů a konzumuje spadané plody, jejichž semena pak dále šíří. Lidé mohou adoptovat také zubra evropského, který je největším suchozemským savcem Evropy. Pražská zoologická zahrada chová tento druh od roku 1948 a od té doby se v ní narodilo přes 100 mláďat. K vidění jsou zubři nejen v areálu zoo, ale od října také v Dolních Počernicích, kde pomáhají s obnovou lesostepi.
Na své adoptivní rodiče čeká rovněž makak vepří. Tyto hašteřivé asijské opice obývají jeden z ostrovů pavilonu Indonéská džungle. Na letošním seznamu je i lemur běločelý, který obývá pavilon Afrika zblízka. Jde o stromové poloopice, které se vyhýbají pevné půdě.
Od loňského roku chová pražská zoo kachyni parníkovou. Má malá křídla a nemůže létat. Její jméno odkazuje na to, že při rychlejších přesunech přes vodu křídla používá jako pádla, což trochu připomíná pohyb kolesového parníku.
Přitáhnout pozornost dárců chce zoo rovněž ke kormoránům černobílým, které návštěvníci najdou v jedné z voliér Darwinova kráteru. Kontrastně zbarvený lovec ryb má domov v jihovýchodní Asii a v Austrálii. Dalším zástupcem ptačí říše je hoko červenolaločnatý. Po potravě pátrá hlavně na zemi, hnízdo si však staví na stromech, kde tráví noc.
Pavilon šelem a plazů obývá leguánovec obojkový, který se nebojí ulovit kořist velkou jako on sám. Při námluvách dělá před samičkami kliky, hrbí hřbet a vydouvá své hrdlo. Umí také běhat po skalách rozpálených až na 60 stupňů Celsia.
Mecenáše hledá i létavka obecná. Tato žába původem z jihovýchodní Asie je ráda konzumuje šváby, které loví nejen v Indonéské džungli, ale i v dalších pavilonech v zoo.
Desátým zvířetem na seznamu sirotků je tetra rostlinožravá. Má podobný tvar těla a stejnou čeleď jako piraňa, na rozdíl od této známé ryby ale nelační po krvi.
Pro savce hledá pražská zoo adoptivní rodiče, pro ostatní živočišné druhy i sponzory. Zatímco sponzorem se může stát ten, kdo na podporu zvířete věnuje minimálně 100 korun, adopce předpokládá pevně stanovenou roční částku, kterou zahrada uvádí u každého druhu. Jako každý rok nejde jen o získání peněz pro chov vybraných zvířat, zahrada chce také popularizovat některé méně známé nebo přehlížené obyvatele trojského areálu.
Zájemci mohou adoptovat nebo sponzorovat stovky dalších zvířat. Formulář je dostupný na webu Zoo Praha.
reklama