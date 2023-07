Fotoreportáž, jak vypadá odběr vajíček u nosorožců bílých severních

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Jelikož jižní samice Tauwo by po oddělení od Fatu nesnesla být v ohradě sama, musela být okamžitě po oddělení vypuštěna do velkého výbehu za Nájin. To v praxi znamenalo, že samice musely být odděleny v jiném výběhu, než v kterém zákrok u Fatu běžně probíhá. Před oddělením navíc musela být Fatu mírně sedována, až poté se podařilo Tauwo vytlačit do vedlejší ohrady a pak vypustit do velkého výběhu.