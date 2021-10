Sloní sirotčinec v době covidu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Když Daphne Sheldricková (tehdy ještě Woodleyová) v polovině 50. let minulého století přijela do keňského národního parku Tsavo, setkala se tam poprvé se sloními sirotky. Jmenovali se Samson a Fatuma a staral se o ně její budoucí manžel, David Sheldrick, jinak též dlouholetý šéf národního parku Tsavo East.Zatímco mnozí vědci a ochranáři v té době seriózně argumentovali, že pro zachování hodnotného přírodního prostředí bude v Tsavu potřeba tisíce slonů vystřílet, Sheldrick byl přesvědčený, že si s celou situací příroda poradí (měl pravdu), a naopak se snažil pomáhat i jedincům, kteří by jinak neměli šanci přežít. Zmíněnou Fatumu například napadl lev, Sheldricka ale nechala, aby jí vyčistil a ošetřil rány. Chápala, že se jí snaží pomoct.

Sheldricková v Tsavu po boku svého muže strávila přes dvacet let a dokázala do volné přírody vrátit sirotky nejrůznějších druhů - nosorožce, zebry, lesoně, kudu, antilopy losí, impaly, dikdika, chocholatky, bahnivce či cibetky. Nejvíc ale přilnula ke slonům.

Když její manžel v polovině 70. let zemřel, musela z Tsava odejít a začala se o sloní sirotky starat v záchranné stanici při Nairobském národním parku. Během let se jí povedlo vybudovat fungující organizaci, která se v Nairobi a v Tsavu snaží sloní sirotky nejdříve zachránit a poté i vrátit zpátky do divočiny.

Úspěšná rehabilitiace slonů a fascinující příběhy, v nichž si zachránění sloni třeba vzájemně pomáhají pří prvních těžkých chvílích ve volné přírodě, pomohly k práci týmu Sheldrick Wildlife Trust přitáhnout pozornost veřejnosti a sirotčinec se postupně stal jednou z atrakcí Nairobi.

Stejně jako mnoha dalším ochranářským institucím, i Sheldrickům práci zkomplikoval covid. Sirotčinec byl víc než rok pro veřejnost zavřený, v červenci se ale podařilo setkání se sirotky obnovit. Počet návštěvníků je sice omezený a místa je potřeba si předem zamluvit, oproti návštěvám před covidem jsou však ty současné příjemnější.

Kolem provazu oddělujícího slůňata od lidí je zřetelně menší nával a lépe je slyšet i vyprávění ošetřovatelů, v němž jsou stále patrné hodnoty, k nimž se už před desítkami let hlásil David Sheldrick - úcta k životu a výrazná empatie vůči zvířatům.

Zaujal vás příběh Daphne Sheldrickové? Přečtěte si více v textu Jak vybudovat sloní sirotčinec aneb Příběh lásky Daphne Sheldrickové.

