Jan Stejskal: Zemřel Tony Fitzjohn, legendární ochránce africké přírody

Foto | Přemysl Rabas Tony Fitzjohn

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V pondělí 23. května v nemocnici v Los Angeles zemřel Tony Fitzjohn, legendární ochránce africké přírody.Po letech bezcílného poflakování Afrikou se v roce 1971 dostal do keňské rezervace Kora, kde právě slavný George Adamson sháněl nového asistenta - toho předchozího mu zabil lev. Tonyho to neodradilo a po dalších 18 let společně se starým pánem a jeho bratrem Terencem pomáhali lvům i dalším zvířatům žít svobodně ve volné přírodě.

Na konci 80. let Tony Fitzjohn odešel do Tanzanie, kde se hlavně díky jeho úsilí podařilo obnovit rezervaci Mkomazi natolik, že mohla být vyhlášena národním parkem. Tony Fitzjohn v něm založil úspěšnou stanici pro záchranu nosorožců a psů hyenových.

Foto | GAWPT Tony Fitzjohn

Právě do této stanice Safari Park Dvůr Králové vrátil vůbec první nosorožce ze svého chovu do Afriky. ČR Tony Fitzjohn navštívil opakovaně, v roce 2014 například patřil mezi hlavní osobnosti, které ve Dvoře zapalovaly vatru s nosorožčí rohovinou. Naposledy přijel v roce 2019, kdy nám chtěl osobně říct, že opouští Mkomazi a pokusí se znovu pomoci Koře.

Tony měl obrovské charisma a dokázal být neuvěřitelně laskavý. Jako nespoutaná osobnost se dostával do konfliktů a spoustu lidí dokázal vytočit, zároveň byl ale okouzlující společník, byl nápaditý, vtipný, uměl vyjednávat a o věcech přemýšlel do hloubky. Byl přirozeně inteligentní a hodně empatický, někdy ale i pěkně ostrý.

Foto | Václav Šilha Tony Fitzjohn a Jan Stejskal

Myslím, že potřeboval žít mezi divokými zvířaty, protože sám divoký byl. Moc jsem si ho vážil a setkání s ním patří k nezapomenutelným zážitkům - stále měl spoustu energie a úplně naposledy mi vyprávěl o výpravě do Jižního Súdánu, kde se podílel na hledání severních bílých nosorožců, kteří by možná ještě mohli přežívat ve volné přírodě. Jeho odchod mě strašně mrzí a je to bolestná rána pro ochranu přírody.

Zároveň je to ale i příležitost si připomenout, co všechno Tony Fitzjohn pro zvířata udělal, a vzít si inspiraci z toho, co pro něho samotného bylo důležité - a to odvaha navzdory všemu nebezpečí pokračovat v práci, která má smysl.

reklama