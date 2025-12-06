V plzeňské zoo po devíti letech odchovali mládě nosorožce indického
Otec mláděte Baabuu, který zplodil s Manjulou i předchozí dva potomky, uhynul v zoo 31. října na srdeční kolaps, čtyři dny před svými 21. narozeninami. Baabuu se narodil 4. listopadu 2004 v zoo v Basileji ve Švýcarsku a do Plzně dorazil v září 2011 s úkolem nahradit původního samce Beniho a stát se partnerem tehdy tříleté Manjuly. Dvě samice, které s ní zplodil, už mají každá jednoho potomka.
Manjula a malý samec jsou nyní podle mluvčího jedinými zástupci svého druhu v zoologických zahradách v ČR. Ve 30 evropských zoo žije okolo 70 indických nosorožců, nejblíž Česku jsou teď například v Norimberku a Mnichově. Světová populace dosahuje kolem 3000 jedinců, kteří žijí pouze v Indii, Nepálu a Bhútánu. Velká část obývá národní parky, zejména Kaziranga v Indii a Čitván v Nepálu.
Africké nosorožce chovají v ČR v královédvorském Safari Parku a Zoo Zlín, dodal.
Nosorožec indický je známý také jako nosorožec pancéřový. Je největším druhem asijských nosorožců, má pouze jeden roh. Samice jsou výrazně menší než samci. Hmotnost dospělých jedinců je mezi 1,6 až čtyřmi tunami a patří tak mezi nejtěžší suchozemské živočichy. Jeho délka je až přes čtyři metry a výška kolem 190 centimetrů. Dokáže běžet až čtyřicetikilometrovou rychlostí a je výborným plavcem.
Nosorožci se v lidské péči dožívají až 40 let, uvádí zoo na svých stránkách.
