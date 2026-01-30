https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/macinka-a-turek-jednali-se-slovenskym-ministrem-zivotniho-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Macinka a Turek jednali se slovenským ministrem životního prostředí

30.1.2026 14:50 | PRAHA (ČTK)
Sídlo Ministerstva životního prostředí SR v Bratislavě
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Jozef Kotulič Slovakia / Wikimedia Commons
Důvodem návštěvy slovenského ministra životního prostředí Tomáše Taraby byla především koordinace agend obou zemí k plánovanému společnému jednání české a slovenské vlády na konci března, řekl dnes po jednání novinářům ministr zahraničí a dočasný ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé). Návštěvu Taraby označil za potvrzení nadstandardních vztahů, které mezi sebou země mají. Předpokládá se, že jednání se uskuteční v Moravskoslezském kraji 31. března.
 
"Tato návštěva je potvrzením toho, že Česká republika a Slovensko mají mimořádně nadstandardní vztahy. Návrat ke společným jednáním vlád je jasným symbolem tohoto partnerství. Měli jsme možnost diskutovat také s delegací slovenského ministerstva životního prostředí," uvedl na dnešní tiskové konferenci Macinka. Ty nejzásadnější věci chce posunout na společné jednání vlád.

Se slovenským protějškem projednávali především systém emisních povolenek, konkurenceschopnost českého průmyslu, environmentální politiky a ochrany přírody. Podle Macinky se shodují na společných pozicích týkajících se také chemického průmyslu i automobilového průmyslu.

Taraba uvedl, že Slovensko chce být po boku České republiky ve skupině pro konkurenceschopnost Evropské unie. "Moje pozitivní očekávání se naplnila. Na resortu jsou lidé, kteří vnímají, že evropské politiky nejsou jen o životním prostředí, ale také o průmyslu," řekl. Evropská unie se podle něj výrazně posunula směrem k regulacím. "Pokud chceme, aby byla EU silným a konkurenceschopným kontinentem, musíme řešit agendu, která se týká obou našich států," dodal.

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé), který byl na jednání také přítomen, řekl, že se slovenským ministrem našli řadu společných témat. "Moje pozice není jen o životním prostředí, ale také o průmyslu. Chceme najít společnou cestu, jak náš průmysl ochránit. Máme velmi podobný pohled i na systém emisních povolenek EU ETS 2. Chceme stejně tak bojovat za automobilový průmysl," uvedl.

Turek bude doprovázet slovenskou delegaci na neformální setkání unijních ministrů životního prostředí, které se bude konat 5. a 6. února na Kypru, kde se budou věnovat výše zmíněným tématům. "Budeme tam řešit například záchranu olova nebo společný zájem o akcelerační zóny, což je cíl, který jsme si vytyčili," řekl.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ČTK řekl, že považuje přítomnost pouze zmocněnce na setkání za nedostatečné. Podle něj je zásadní, aby se jak formálních, tak neformálních jednání osobně účastnil ministr, protože přítomnost člena vlády výrazně ovlivňuje vnímání země ostatními partnery. Možná absence ministra životního prostředí na podobných setkáních je podle něj proto dlouhodobě neudržitelná a může být pro Českou republiku škodlivá. Podle Hladíka by proto mělo ministerstvo transparentně zveřejnit agendu plánovaného jednání na Kypru a vyjasnit, zda odpovídá zmocnění, které má Filip Turek.

