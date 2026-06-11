Madridská voda se vrátila k obvyklé chuti, změna vyvolala znepokojení
11.6.2026 07:43 (ČTK)
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Foto | Skitterphoto / Pixabay
Firma ve středu oznámila, že se jí podařilo nastavit zařízení do stavu před změnou chuti vody. Madridská radnice rovněž uvedla, že se stav vrací do normálu.
Vodu z vodovodu pije podle deníku El País drtivá většina obyvatel Madridu. Vodní sommelierka Anna Hereuová deníku řekla, že madridská voda má speciální chuť, která je velmi jemná. Podle řady obyvatel Madridu má místní voda chuť, která je rozeznatelná od vody z jiných částí Španělska.
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