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Madridská voda se vrátila k obvyklé chuti, změna vyvolala znepokojení

11.6.2026 07:43 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Skitterphoto / Pixabay
Madridská vodovodní společnost Canal Isabel II. ve středu oznámila, že se jí podařilo napravit příčinu výrazné změny chuti a pachu vody ve španělském hlavním městě. Změna vyvolal mezi obyvateli Madridu znepokojení i nevoli, píší místní média. Podle společnosti byla ovšem voda z vodovodu po celou dobu vhodná ke konzumaci.
 
Změnu pachových a chuťových kvalit vody zaznamenali obyvatelé Madridu o víkendu. Podle některých z nich byla voda velmi cítit chlórem či měla více kovovou chuť, což označili za nepříjemné. Podle společnosti Canal Isabel II., která spravuje madridskou vodovodní síť, změnu způsobily technologické úpravy na jedné z čističek vody v metropoli.

Firma ve středu oznámila, že se jí podařilo nastavit zařízení do stavu před změnou chuti vody. Madridská radnice rovněž uvedla, že se stav vrací do normálu.

Vodu z vodovodu pije podle deníku El País drtivá většina obyvatel Madridu. Vodní sommelierka Anna Hereuová deníku řekla, že madridská voda má speciální chuť, která je velmi jemná. Podle řady obyvatel Madridu má místní voda chuť, která je rozeznatelná od vody z jiných částí Španělska.

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