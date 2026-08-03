Římská radnice rozšiřuje městské pláže, začala demolicí dvou soukromých klubů
Pobřeží stejně jako jinde v Evropě patří i v Itálii státu a mělo by být veřejně přístupné. Víc než polovina italských pláží je ale pronajímána soukromníkům, často za velmi nízké ceny, a vydělává na nich i mafie. Průměrná koncese stojí podle DPA 8200 eur (asi 200 000 Kč) ročně.
Kolem pronajatých pláží jsou mnohdy i vysoké ploty, které blokují výhled na moře. Italové si na tuto praxi za desetiletí zvykli, ale mnozí už také kritizují příliš vysoké poplatky. "Normální rodina si to už prostě nemůže dovolit," řekla DPA Isabella Pedrelliová z Říma, která na pláž do Ostie přijela se dvěma dětmi.
V letošní sezóně se průměrný poplatek za pronájem dvou lehátek a slunečníku na italské pláži pohybuje kolem 40 eur (asi 960 Kč) za den. V některých regionech, například v Toskánsku, je ale výrazně vyšší, napsala DPA. Nedávno se dokonce objevily zprávy, že někteří provozovatelé plážových klubů v Apulii chtěli hostům zakázat konzumaci vlastního jídla a pití.
Také na italské riviéře v Ligurii či v Apulii začali starostové pláže opět zpřístupňovat veřejnosti zdarma. Souvisí to i se směrnicí EU o poskytování služeb na vnitřním trhu z roku 2006. Podle ní musí být na pronájem částí pláží pravidelně vypisována výběrová řízení, protože jde o veřejné pozemky. Itálie ale implementaci této směrnice opakovaně odkládala, řídit by se jí měla konečně od příštího roku.
"Musíme jasně říct, že pláž a moře jsou veřejné statky, a ne něco, co lze zpeněžit," řekl zástupce občanské iniciativy Mare Libero (Svobodné moře) Danilo Ruggeri.
reklama