Řím obnovuje vinařskou tradici v historickém centru na svazích kopce Celio

17.5.2026 16:52 (ČTK)
Ilustrační foto
Řím ve svém historickém centru obnovuje vinařskou tradici. Na svazích kopce Celio vznikne vinice, která doplní obnovu archeologicky cenného parku Parco del Celio. Projekt naváže na starověkou tradici pěstování révy přímo ve městě. O obnově parku informovala agentura APA.
 
Na pergolách poroste vinná réva druhu Vitis vinifera, která je podle odborníků odolná vůči změnám klimatu. Rostliny poskytnou stín a v létě omezí přehřívání prostoru. Město na projekt vyčlenilo 130 000 eur (asi tři miliony Kč).

První vinici město vysadilo už loni v září v parku Parco di San Sisto nedaleko Celia. Společnost Citiculture tam podél řad révy umístila klimatické senzory napájené solární energií. Přístroje sledují teplotu, vlhkost, tlak vzduchu, intenzitu slunečního záření i znečištění prachovými částicemi. Po pilotním projektu město rozšíří vinice také do Parco del Celio.

"Historie Říma úzce souvisí s vinařskou kulturou a sahá až do osmého století před naším letopočtem," uvedla římská radní Sabrina Alfonsiová. Vinařství podle ní kdysi sloužilo i jako nástroj římské expanze. Dodnes to připomínají názvy některých míst, například kopce Monte Testaccio. Tento umělý pahorek ve starověku postupně vznikl z milionů vyřazených hliněných amfor, v nichž se do Říma po staletí dováželo víno a olivový olej.

Kromě vína je pro Itálii důležitý právě i olivový olej. Dobrovolníci pečují o olivovníky v parku Parco dei Romanisti. Získaný olej pak ve spolupráci s městským úřadem pro ochranu životního prostředí rozdávají rodinám v nouzi.

