Řím obnovuje vinařskou tradici v historickém centru na svazích kopce Celio
První vinici město vysadilo už loni v září v parku Parco di San Sisto nedaleko Celia. Společnost Citiculture tam podél řad révy umístila klimatické senzory napájené solární energií. Přístroje sledují teplotu, vlhkost, tlak vzduchu, intenzitu slunečního záření i znečištění prachovými částicemi. Po pilotním projektu město rozšíří vinice také do Parco del Celio.
"Historie Říma úzce souvisí s vinařskou kulturou a sahá až do osmého století před naším letopočtem," uvedla římská radní Sabrina Alfonsiová. Vinařství podle ní kdysi sloužilo i jako nástroj římské expanze. Dodnes to připomínají názvy některých míst, například kopce Monte Testaccio. Tento umělý pahorek ve starověku postupně vznikl z milionů vyřazených hliněných amfor, v nichž se do Říma po staletí dováželo víno a olivový olej.
Kromě vína je pro Itálii důležitý právě i olivový olej. Dobrovolníci pečují o olivovníky v parku Parco dei Romanisti. Získaný olej pak ve spolupráci s městským úřadem pro ochranu životního prostředí rozdávají rodinám v nouzi.
