zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Řecko představilo desetiletý plán za 2,5 miliardy eur pro boj s nedostatkem vody

30.10.2025 18:16 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Řecko představilo desetiletý plán opatření za 2,5 miliardy eur (60,9 miliardy Kč), který má bojovat proti hrozícímu nedostatku vody zejména v Aténách, jejich okolí a na mnoha ostrovech. Podle vlády by se krize mohla dotknout více než poloviny obyvatel Řecka, uvedla agentura AFP.
 
"Musíme být připraveni na nejhorší možný scénář. Může sněžit, může pršet, ale naděje není strategie," řekl premiér Kyriakos Mitsotakis. Odkázal tak na sucho posledních let a zhoršující se klimatické podmínky.

Předseda vlády promluvil u příležitosti 100. výročí založení Eydap, jedné z největších veřejných firem zabývajících se distribucí vody v Řecku. Podnik zásobuje 4,4 milionu obyvatel kraje Attika, jenž zahrnuje také Atény.

Vzhledem k poklesu zásob v posledních letech představil ministr energetiky a životního prostředí Stavros Papastavru desetiletý plán za 2,5 miliardy eur, který označil za ambiciózní a který má zajistit vodní zdroje. Jeho součástí je i projekt na posílení vodních nádrží, které zásobují aténskou síť, i odsolovací zařízení pro turistické ostrovy. Ty trpí vážným nedostatkem vody, především v létě, kdy je tam výrazně více lidí než mimo sezonu.

"Zásoby vody pro Atény jsou na nejnižší úrovni za poslední roky, zejména po dlouhotrvajícím suchu v posledních letech. Údaje ukazují, že po Kypru bude naše země čelit nejvyšší vodní zátěži v jižní Evropě," řekl Papastavru a dodal, že by mohla být zasažena více než polovina řeckého obyvatelstva.

Řecko nyní zaujímá 19. místo na světě co se týče rizika nedostatku vody. Od roku 2022 se její zásoby snížily asi o 250 milionů kubických metrů ročně, což doprovázel 25procentní pokles srážek a 15procentní roční nárůst odpařování, dodal ministr.

Zásoby v nádrži Mornos, která je hlavním zdrojem vody pro 140 kilometrů vzdálenou metropolitní oblast Atén, se od roku 2018 do tohoto měsíce snížily asi na čtvrtinu. Nádrž původně obsahovala 606 milionů metrů krychlových a nyní má 152,9 milionu metrů krychlových, napsal server listu To Vima.

