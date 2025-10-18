https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-italii-sklidi-o-polovinu-mene-liskovych-orechu-nez-je-bezne.na-vine-jsou-klimaticke-zmeny-sucho-a-skudci
V Itálii sklidí o polovinu méně lískových ořechů, než je běžné. Na vině jsou klimatické změny, sucho a škůdci

18.10.2025 19:12 (ČTK)
Diskuse: 3
Foto | Chad / Flickr
V Itálii letos sklidí asi 70 000 tun lískových ořechů, což bude o 50 procent méně než průměr předchozích let. Na vině jsou klimatické změny, sucho a škůdci. Cena ořechů výrazně roste, což škodí místním výrobcům cukrovinek. S odkazem na italský svaz producentů lískových ořechů o tom informuje agentura APA.
 
Svaz mluví o černém roce pro produkci lískových ořechů. Výrazný pokles sklizně ale zaznamenal už v letech 2023 a 2024. Příčinou jsou příliš mírné zimy, silné deště na jaře a letní sucha. Tyto povětrnostní podmínky vedly k tomu, že lískové ořechy popadaly, ještě než dozrály.

V Itálii se lískové ořechy pěstují na 95 000 polí v regionech Piemont, Latium a Kampánie. Země je druhým největším producentem lískových ořechů na světě za Tureckem a před Gruzií.

V důsledku neúrody by se cena lískových ořechů letos mohla proti loňsku zdvojnásobit. To by se podle pozorovatelů odrazilo ve zdražení čokolády, ořechových krémů a pralinek.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Všechny komentáře (3)
RV

Richard Vacek

18.10.2025 19:30
Je to tak. A u nás jsme sklidili rekordní úrody ovoce. Ale je to výjimka, protože klimatická změna i u nás povede k polovičním výnosům.
Nebo taky ne, ale v zájmu boje za klima je vždy lepší strašit, strašit a strašit.
Odpovědět
su

18.10.2025 20:13
Jak to, vždyt Motoristé tvrdí, že žádná klimatická změna neexistuje )).
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.10.2025 20:29
No, já mám na zahradě 4 keře a klimatická změna, co je taková zerzavá s velkým ocáskem mi je s rodinou sklidila. No a mám ...
Odpovědět

