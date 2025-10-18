V Itálii sklidí o polovinu méně lískových ořechů, než je běžné. Na vině jsou klimatické změny, sucho a škůdci
18.10.2025 19:12 (ČTK)
V Itálii se lískové ořechy pěstují na 95 000 polí v regionech Piemont, Latium a Kampánie. Země je druhým největším producentem lískových ořechů na světě za Tureckem a před Gruzií.
V důsledku neúrody by se cena lískových ořechů letos mohla proti loňsku zdvojnásobit. To by se podle pozorovatelů odrazilo ve zdražení čokolády, ořechových krémů a pralinek.
RV
Richard Vacek18.10.2025 19:30
Je to tak. A u nás jsme sklidili rekordní úrody ovoce. Ale je to výjimka, protože klimatická změna i u nás povede k polovičním výnosům.Odpovědět
Nebo taky ne, ale v zájmu boje za klima je vždy lepší strašit, strašit a strašit.
su
18.10.2025 20:13
Jak to, vždyt Motoristé tvrdí, že žádná klimatická změna neexistuje )).Odpovědět
SV
Slavomil Vinkler18.10.2025 20:29
No, já mám na zahradě 4 keře a klimatická změna, co je taková zerzavá s velkým ocáskem mi je s rodinou sklidila. No a mám ...Odpovědět