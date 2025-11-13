https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/gondolieri-v-italskych-benatkach-vylovili-z-jednoho-z-kanalu-tunu-odpadku
Gondoliéři v italských Benátkách vylovili z jednoho z kanálů tunu odpadků

13.11.2025 01:56 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Asi tunu odpadků vylovili v neděli gondoliéři v italských Benátkách v části jednoho z kanálů tohoto města na laguně. Kvůli velkému množství odpadků, které našli na úseku asi 200 metrů, nestihli vyčistit celou původně plánovou trasu, informovala agentura APA.
 
Benátští gondoliéři podobné akce pořádají několikrát za rok. Své typické modrobílé oblečení a slaměný klobouk vymění za potápěčský skafandr a snaží se alespoň částečně napravit škody způsobené nezodpovědnými turisty či obyvateli Benátek.

Během nedělního úklidu vytáhli gondoliéři z jednoho z kanálu v Benátkách tisícovku skleněných lahví, čtyři desítky pneumatik, včetně jedné od traktoru, část potrubí či dřez.

Slavné náměstí svatého Marka a stejnojmenná bazilika, muzea, projížďka gondolou či proslulý karneval a mezinárodní filmový festival lákají do Benátek ročně asi 20 milionů turistů. Nadměrný turismus ale město, zapsané v roce 1987 na seznam světového dědictví UNESCO, ohrožuje. Loni místní úřady zpoplatnily vstup pro krátkodobé návštěvníky, kdo neměl lístek, riskoval pokutu až 300 eur (asi 7200 Kč). Návštěvnost to ale nesnížilo a radnice letos vstupné zdvojnásobila.

