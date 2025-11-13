Gondoliéři v italských Benátkách vylovili z jednoho z kanálů tunu odpadků
13.11.2025 01:56 (ČTK)
Během nedělního úklidu vytáhli gondoliéři z jednoho z kanálu v Benátkách tisícovku skleněných lahví, čtyři desítky pneumatik, včetně jedné od traktoru, část potrubí či dřez.
Slavné náměstí svatého Marka a stejnojmenná bazilika, muzea, projížďka gondolou či proslulý karneval a mezinárodní filmový festival lákají do Benátek ročně asi 20 milionů turistů. Nadměrný turismus ale město, zapsané v roce 1987 na seznam světového dědictví UNESCO, ohrožuje. Loni místní úřady zpoplatnily vstup pro krátkodobé návštěvníky, kdo neměl lístek, riskoval pokutu až 300 eur (asi 7200 Kč). Návštěvnost to ale nesnížilo a radnice letos vstupné zdvojnásobila.
