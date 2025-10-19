https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ap-kypr-resi-premnozene-kocky-na-kazdeho-obyvatele-ostrova-pripada-temer-jedna
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

AP: Kypr řeší přemnožené kočky, na každého obyvatele ostrova připadá téměř jedna

19.10.2025 18:24 | NIKÓSIE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Mike D / Flickr
Kypr, přezdívaný Ostrov koček, má problém. Úřady na tomto malém ostrově ve východní části Středozemního moře odhadují, že na každého z více než jednoho milionu obyvatel připadá zhruba jedna toulavá kočka. Podle aktivistů je však skutečná populace koček o stovky tisíc zvířat početnější, píše agentura AP.
 
Koncem září byl parlamentní výbor pro životní prostředí Kypru informován, že stávající program sterilizací je příliš omezený a nedokáže zastavit rostoucí populaci toulavých koček. "Je to dobrý program, ale je třeba ho rozšířit," uvedla komisařka pro životní prostředí Antonia Theodosiuová a poznamenala, že v rámci programu s rozpočtem pouhých 100 000 eur (zhruba 2,43 milionu korun) se ročně provádí jen asi 2000 sterilizací. Změna sice může být na cestě, ale samotné financování problém nevyřeší.

Po výzvách k uvolnění prostředků pro tento program ministryně životního prostředí Maria Panajiotuová na Světový den zvířat 4. října oznámila, že vláda zvýší rozpočet určený na sterilizaci koček na 300 000 eur (okolo 7,3 milionu Kč) ročně. Její rozhodnutí bylo považováno za významný krok vpřed.

Předseda parlamentního výboru pro životní prostředí Charalambos Theopemptu však varoval před spoléháním se pouze na peníze. "Musí existovat plán. Nemůžeme jen tak bez plánu pokračovat ve sterilizacích," řekl. Vzhledem k dravé povaze koček má jejich velká populace nejen potenciál vytvořit zmatek v ekosystému ostrova, ale také způsobit nepřiměřené utrpení toulavým jedincům pohybujícím se po ulicích plných aut a hledajícím potravu a přístřeší.

Demetris Epaminondas, prezident Veterinární asociace, připisuje prudce rostoucí populaci koček nekontrolovanému chovu, zejména ve vysoce koncentrovaných městských oblastech, a většímu počtu koťat, která přežijí díky péči lidí.

Současný vládní program rozděluje svůj rozpočet obcím, které následně financují soukromé veterináře provádějící sterilizace koček. Ty k veterinářům vozí ochránci zvířat. Úřady uznávají, že program je neúčinný. Státní veterinární služba, která má na starosti sterilizace, připustila, že program není tak efektivní, jak by bylo třeba.

Epaminondas uvedl, že populaci koček na Kypru lze dostat pod kontrolu během čtyř let. To by podle něj bylo možné, pokud by úřady vytvořily jednotný plán, který by postavil soukromé kliniky do čela úsilí tím, že by nabízely bezplatnou kastraci bez zbytečné byrokracie, která celý proces komplikuje. "Lidé budou více motivováni nechat kočky kastrovat, pokud jim to usnadníme," řekl.

Kypřané mají dlouhou historii jako národ milující kočky. Dávkovače potravy a shluky malých domečků jsou každodenním jevem podél oblíbených stezek. Před dvaceti lety francouzští archeologové objevili neolitickou vesnici starou 9500 let a v ní kočičí kosti v blízkosti lidských kosterních pozůstatků, což naznačuje, že byli pohřbeni společně. Údajně se jedná o nejstarší důkaz domestikace kočky.

K této dlouhé historii soužití člověka a kočky na Kypru se přidává legenda ze 4. století o svaté Heleně, která po nalezení Pravého kříže ve Svaté zemi přivezla několik lodí plných koček, aby se vyřešila zamoření ostrova hady. Klášter sv. Mikuláše v Akrotiri dodnes slouží jako útočiště pro všechny toulavé kočky.

Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je ekonomickým motorem Kypru, staly se kočky na ostrově hlavní atrakcí pro miliony rekreantů, kteří na ostrov každoročně přijíždějí. Dobře živené kočky jsou běžným jevem a často lze vidět, jak si pochutnávají na zbytcích jídla, které jim poskytli návštěvníci nepřeberného množství restaurací, u kterých kočky rády tráví čas.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lískový ořech Foto: Chad Flickr V Itálii sklidí o polovinu méně lískových ořechů, než je běžné. Na vině jsou klimatické změny, sucho a škůdci Vlna Foto: Marek Nowocień Wikipedia Řím chce napodobit Paříž a umožnit koupání v řece Tibeře Tráva v plamenech Foto: Depositphotos AP: Albánští dobrovolníci se snaží zachránit zvířata popálená při lesním požáru

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 17

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa

Diskuse: 19

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 19
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist