Magistrát zřídí pracovní skupinu, která posoudí budoucnost fiakrů v Praze

Pražský magistrát se bude opět zabývat zákazem fiakrů v metropoli. Město zřídí odbornou skupinu, která posoudí jejich budoucnost. Rozhodli o tom pražští zastupitelé. Městští radní loni v prosinci schválili změnu tržního řádu, kterou by od ledna 2023 byla zrušena stanoviště pro kočáry na Staroměstském náměstí. Rozhodnutí vedení města kritizovali opoziční zastupitelé, kteří vznik komise navrhli. Přidali se k nim i někteří zástupci vládnoucí koalice.

Opozice kritizovala zejména způsob, jakým radní změnu schválili. Udělali to změnou tržního řádu, čímž podle opozičních zastupitelů Ondřeje Prokopa a Patrika Nachera (oba ANO) obešli vypovězení smlouvy fiakristům. Podle ní by začala nejdříve platit dvouletá výpovědní lhůta. "To ukazuje na to, že promyšlené to není a je to další aktivistické rozhodnutí," řekl Nacher.

Opozice kritizovala rovněž to, že původně byl dokument předložen přímo radě bez předchozího projednání. "Proces nebyl v pořádku. Někdo přišel a položil na stůl návrh a vůbec se nepromyslely souvislosti," řekl předseda opozičních zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.

Prokop na začátku diskuse navrhl, aby vznikla pracovní skupina. "Nechci revokovat usnesení rady, ale otevřít diskusi. (Dnešním usnesením) ukládáme radě, aby zřídila odbornou pracovní skupinu, která by se tím zabývala," řekl. Podle něj v ní mají být také veterináři nebo zástupci fiakristů.

Zákaz fiakrů naopak podpořil europoslanec, koaliční zastupitel a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. "Jsem přesvědčený, že je to primárně etický problém. Proč na počátku 21. století má být v moderním velkoměstě taková atrakce, kdy v létě rozpálenými kamennými ulicemi kůň tahá vůz," řekl Pospíšil. Kočáry podle něj zakázaly již v Paříži či Římě. Vznik skupiny však Pospíšil podpořil.

Z koaličních zastupitelů se proti zákazu postavil náměstek primátora Adam Scheinherr Praha Sobě). Proti hlasoval již na jednání rady. "Povozy patří ke koloritu města a k jeho geniu loci. Podmínky pro koně jsou adekvátní a vhodné a ten byznys nikdy nepřerostl v nadměrný, kdy by zatěžoval své okolí. Tím se liší od pseudoveteránů, které zahltily ulice," řekl Scheinherr. Zákaz se nelíbil ani opozičnímu zastupiteli Radku Lackovi (ANO). "My se vůbec nebavíme o tom, co bude s těmi koňmi," řekl. Podle něj hrozí, že skončí na jatkách. "To já doufám, že nikdo nechce," dodal Lacko.

Na jednaní vystoupili s kritikou zákazu zástupci obyvatel. Zdůraznili tradici kočárů v Praze a řekli, že koně podle nich netrpí. Pokud by trpěli, tak by se to vzhledem k počtu turistů a lidí, kteří přes náměstí procházejí, dávno vědělo.

Město z turistických atrakcí nabízených v centru dříve zakázalo mimo jiné vozítka segway, takzvaná pivní kola nebo vystupování v obřích kostýmech. Diskuse se vede také o sdílených elektrických koloběžkách, na jejichž nezodpovědné užívání si stěžují centrální městské části a místní obyvatelé.

