Makakové na Gibraltaru kvůli jídlu od turistů jedí hlínu, zjistila nová studie

24.4.2026 10:07 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zatímco ve volné přírodě jedí makakové téměř výhradně rostliny a občas si přilepší třeba drobným hmyzem, na Gibraltaru konzumují sušenky s čokoládou, zmrzlinové kornouty či brambůrky. A aby pomohli svému trávicímu traktu vypořádat se s cukry a tuky z lidských svačin, pojídají gibraltarští makakové hlínu. Zjistila to studie vědců převážně z Cambridgeské univerzity publikovaná v časopise Nature, o níž informoval španělský deník El País.
 
Asi dvě stovky makaků na Gibraltaru krmí zaměstnanci tamních úřadů stravou podobné té, jakou mají tito primáti ve volné přírodě v severní Africe, a zakazují turistům, aby jim dávali jídlo. Jenže návštěvníci tohoto maličkého území v jihozápadním cípu Pyrenejského poloostrova, kterých tam každý rok zavítá na 800 000, zákaz porušují. A makakové navíc také jídlo turistům často kradou.

Podle nové studie tvoří potraviny od turistů asi pětinu denního jídelníčku makaků na Gibraltaru. Tato strava ale obsahuje velké množství cukrů či tuků, které jejich metabolismus nedokáže zpracovat. Má také nízký obsah vlákniny, na kterou jsou opice zvyklé.

Vědci, kteří sledovali makaky na Gibraltaru v letech 2022 až 2024, zjistili, že tito kočkodanovití primáti jedí hlínu, aby se lépe vypořádali s lidskou stravou a také získali živiny, které jim kvůli změněnému jídelníčku chybí.

"Půda je snadno dostupná a může mít účinky, které zmírňují bolesti žaludku způsobené konzumací lidské potravy," vysvětlil Sylvain Lemoine z Cambridgeské univerzity, jeden z autorů studie. Podle něj ale může půda v jejich případě plnit i funkci projímadla.

"Konzultovali jsme to s vědci a ochránci přírody, kteří studují divoké a polodivoké makaky či makaky v zajetí, abychom zjistili, zda toto chování u nich také pozorovali," řekl Lemoine. "Zjistili jsme ale, že ti konzumují půdu nebo dřevěné uhlí jen zřídka, zatímco gibraltarská populace to dělá běžně," dodal.

K detoxikaci a zklidnění trávicího traktu používají makakové na Gibraltaru zejména červený jíl, který se tam hojně vyskytuje. Při několika příležitostech ale vědci pozorovali, jak si dávají do pusy úlomky asfaltu ze silnice.

Geofagie, neboli pojídání hlíny, je v živočišné říši poměrně rozšířená. Podle zooložky Carmen Hernándezové z madridské univerzity je běžná u savců, ptáků, plazů i bezobratlých.

Gibraltar je britské zámořské území a hraničí se Španělskem, jehož byl do roku 1713 součástí. Již dlouhá desetiletí vedou obě země spory o toto asi sedm kilometrů čtverečních velké území s asi 40.000 obyvateli.

