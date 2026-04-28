Maňovice na Klatovsku budují kvůli vysychání studní vrty, úpravnu a rezervoár
Ve druhé etapě postaví obec úpravnu podle výsledků rozborů vody, které už má, a rezervoár. Vše má být hotové do konce letošního roku. "Celková dotace je čtyři miliony. Takže uvidíme, kolik z toho vyčerpáme," uvedla Kotlářová.
V další etapě dodělají Maňovice rozvody pitné vody. "Teď dokončujeme pasport 50 let staré kanalizace. Chtěli bychom pokládat novou kanalizaci společně s vodovodem po etapách," řekla starostka. Obec už se předběžně domluvila na finanční pomoci s Plzeňským krajem a opět počítá s dotací státu. "Protože jme velmi malá obec," uvedla. Dobudování rozvodů by viděla na čtyři roky.
Podle starostky mají obyvatelé stále větší problémy s pitnou vodou. "Je tady sucho a studny, co tu máme, jsou staré, třeba předválečné, které mají do 20 metrů. A ty jsou nevyhovující a i celkově ta voda v Maňovicích úplně nesplňuje požadavky na aktuální normy pitné vody," řekla. Na pití si lidé kupují balenou vodu.
Geologové už by měli letos začít v oblasti zkoumat, zda je lokalita Březový potok na Horažďovicku vhodná pro stavbu hlubinného úložiště pro vyhořelé palivo z jaderných elektráren. Lokalitu má vybrat vláda ze čtyř zvažovaných míst v ČR do roku 2030. Kromě Pošumaví jsou ve hře ještě Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u jihočeského Temelína.
Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) má vypsanou soutěž dodavatele průzkumných vrtů do 600 metrů a ještě ji čeká soutěž na kilometrové vrty. K obavám starostky Kotlářové, že vrtné práce stáhnou vodu z místních studní, SÚRAO uvedla, že je tato pravděpodobnost malá.
reklama