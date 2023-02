Medvěd na kokainu. Divoká zvířata jedí lidské odpadky, potraviny i drogy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | dhdgd / youtube.com Medvědi jsou konzumací lidského proviantu proslavení, obzvlášť když se blíží zima a oni potřebují nabrat kilogramy.

Americké úřady v září roku 1985 našly na dvorku domu ve státě Tennessee tělo Andrewa Thorntona, pašeráka drog. Měl u sebe tašku plnou kokainu, neotevřený padák a klíč od malého letounu, který havaroval zhruba o 100 kilometrů dál. Vyšetřovatelé se domnívali, že zbytek drogové zásilky Thornton předtím vyhodil z letadla, a několik měsíců po ní pátrali. V horách v severní Georgii ji však dříve než oni našel medvěd baribal, píše list The New York Times.

"Medvěd se k tomu dostal dřív než my, tašku roztrhal, dal si kokain a předávkoval se," řekl agentuře AP v prosinci 1985 jeden z vyšetřovatelů.

Podivný, ale pravdivý příběh, který inspiroval nový film Medvěd na koksu, je výsledkem neobvyklé souhry okolností. Odborníci z celých Spojených států uvedli, že se s žádným podobným případem nikdy nesetkali. Zaznamenali ale, že si volně žijící zvířata dopřávají téměř všeho ostatního: z domů kradou luxusní čokoládové dorty, z krmítek pro kolibříky vysávají sirup a zmocňují se i dalších omamných látek, včetně marihuany nebo piva.

Medvědi jsou konzumací lidského proviantu proslavení, obzvlášť když se blíží zima a oni potřebují nabrat kilogramy. "Jsou to v podstatě žrací stroje," říká biolog a odborník na baribaly a další savce Dave Wattles. "Bez ustání hledají snadnou a kalorickou potravu," uvádí. Medvědi, kteří mají vynikající čich, se naučili, že člověk je spolehlivým zdrojem takové potravy, a tak převracejí popelnice a hrabou se v odpadcích. Vykrádají ptačí krmítka i včelí úly, kradou krmivo pro hospodářská zvířata i domácí mazlíčky, plení kurníky a vylizují tuk z odkapávacích nádobek venkovních grilů.

Někdy se vloupají i do lidských obydlí. V horách Berkshire v západním Massachusetts jeden medvědí zloděj běžně vyhledával mražené pochoutky.

"Ten medvěd se dostal do několika domů a ignoroval dostupné potraviny - šel přímo k mrazáku a jedl zmrzlinu," uvedl massachusettský úředník Andrew Madden. "Skoro vždycky si dal vanilkovou, ale možná to bylo kvůli její dostupnosti," dodává.

Při hledání vysoce kalorické potravy medvědi někdy narazí i na jiné látky. V říjnu 2020 nahlásil muž z Cotopaxi v Coloradu, že se mu do venkovního mrazáku vloupal medvěd a odnesl si cukrovinky s marihuanou, uvedl Joseph Livingston ze správního úřadu pro coloradské parky a volnou přírodu. (Šelma si to tehdy - nejspíš - dopředu promyslela a odnesla si i hranolky.)

Ať už volně žijící zvířata zažívají po požití rekreačních drog cokoliv, může jim být hlavně dost zle. Záchranná stanice Gibsons Wildlife Rehabilitation Center v kanadské Britské Kolumbii přijala v lednu 2018 omámeného mývala. Laboratorní testy ukázaly, že zvíře nedávno požilo marihuanu a benzodiazepin, lék často předepisovaný na úzkost. Stanice mývala držela v teple a klidu, a když se po několika hodinách probral, tak ho propustila.

Drogy se mohou dostat i do vodních zdrojů. Ve studii z roku 2021 vědci uvedli, že se v maďarském jezeře Balaton po hudebním festivalu našlo množství nelegálních látek včetně kokainu, MDMA a ketaminu. V roce 2019 našli vědci stopy kokainu v tělech sladkovodních krevet vylovených z britských řek.

Vzhledem k tomu, že volně žijící zvířata své návyky pravděpodobně nezmění, je na lidech, aby snížili možná rizika. Odborníci doporučují, aby lidé správně likvidovali odpadky a skladovali krmivo pro ptáky, krmivo pro domácí zvířata, odpadky a další možná lákadla bezpečně uvnitř domů. Lidé by podle nich volně žijící zvířata také neměli krmit - a jistě by doporučili, že by ani neměli shazovat kokain z letadel.

