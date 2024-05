Medvědice, která podle italských úřadů zabila běžce, zřejmě skončí v Německu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Medvědice Jj4, která podle italských úřadů loni zabila v lese v Tridentsku jednoho běžce, zřejmě skončí v útulku v Německu. Místní úřady původně usilovaly o to, aby byla utracena, čemuž ale zabránily protesty a soudní iniciativy ochránců zvířat, píše italský tisk. Medvědice se v současnosti nachází v útulku v Tridentsku, kde však podle aktivistů za práva zvířat trpí kvůli omezenému prostoru.Medvědice Jj4 napadla podle úřadů loni v dubnu šestadvacetiletého běžce, kterému se setkání s ní stalo osudným. Úřady tvrdí, že medvědici identifikovaly na základě odebraných vzorků. Původně ji chtěly utratit. To se však pokusili zvrátit ochránci práv zvířat, kteří podali podnět ke správnímu soudu. Ten rozhodnutí utratit zvíře zablokoval do doby, než rozhodne v meritu věci.

Mezitím si však tridentské úřady utracení medvědice rozmyslely. "Jj4 přemístíme do podzimu," řekl v rozhovoru, který zveřejnil deník Corriere della Sera, radní pro cestovní ruch, řemesla a lesní záležitosti Roberto Failoni. Podle něj bude šelma umístěna do zařízení Alternativer Bärenpark v německém Durynsku.

Medvědici Jj4 úřady odchytily krátce po smrtelném incidentu. Od té doby ji drží v útulku. Podle ochránců práv zvířat, kteří získali od správy lékařské protokoly, však v zařízení zvíře trpí, protože tam nemá dost prostoru.

Medvědi se vrátili v Tridentsku do volné přírody na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska, nyní jich tam žije asi 120.

