Měření hluku a prachu z dolu Turów zatím zásadní překročení limitů nepotvrdila

Liberecký kraj má první výsledky měření hluku a prachu v blízkosti polského hnědouhelného dolu Turów u české hranice. Překročení přípustných limitů zatím měření na české straně nepotvrdila, vliv dolu ale ani v jednom ze sledovaných případů není zanedbatelný, řekl krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti). V případě hluku byly podle něj za rok dvakrát překročeny krátkodobé limity, u prachu pětkrát, přičemž česká legislativa umožňuje u prachu 35 překročení za rok.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají nejen hluku a zvýšené prašnosti, ale také ztráty podzemní vody a poklesu půdy. I tyto parametry se sledují, výsledky monitoringu ale zatím podle Židka kraj nemá.

"Výsledky obou měření ukazují, že vliv dolu na obyvatele a krajinu je zejména co se týče hluku nepopiratelný, ale stále v limitech českých zákonů. Pokud bychom měli být přísnější, tak je aktuálně potřeba začít změnu limitů i pro české původce hluku. Je zajímavé, že od začátku jednání snížili (Poláci) činnost na straně k České republice, protože hluk v dole způsobují hlavně těžební stroje a dopravníkové pásy," doplnil Židek. Výsledky měření podle něj kraj zveřejní na internetu.

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) má kraj poprvé k dispozici ucelená data měření. "I díky tomu česko-polskému jednání jsme nejenom přesvědčili polský stát k nějakému závazku, ale také český stát k tomu, že se poprvé v historii těžby v příhraničním regionu provádí nějaké kontinuální měření. Obyvatelé v lokalitě tak budou mít přesné zprávy o tom, jak se situace vyvíjí," řekl Půta. Smlouva navíc v případě překročení umožňuje české straně vymáhat po PGE a Polsku dodržování limitů, případně lidem domáhat se náhrady škody u soudů.

S přibližováním těžby k české hranici se bude vliv na obyvatele na české straně zvyšovat, dopady hluku a prachu by měl snížit ochranný val, k jehož vybudování se polská strana zavázala ve smlouvě o kompenzacích, kterou letos na začátku února Česko a Polsko podepsaly. "Zatím čekáme na přesnější projektovou dokumentaci toho valu, hotový by měl být do roka od podpisu smlouvy," řekl Židek. Val by měl být osázen zelení, aby tlumil nejen hluk, ale zachytával i prach z dolu.

