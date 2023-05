Města Písek a Strakonice získala dotaci přes miliardu Kč na stavbu spalovny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Města Písek a Strakonice získala z EU dotaci přes miliardu korun na stavbu společného zařízení pro energetické využití odpadu (Zevo). Jde zhruba o polovinu nákladů. ČTK to na zasedání strakonických zastupitelů řekl místostarosta Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost). Zevo by mělo vzniknout v areálu písecké teplárny, ročně by mělo zpracovat 50 000 tun odpadu z města i okolních obcí.

"Myšlenka vznikla hned po novele zákona o odpadech, která zakazovala od roku 2030 ukládání energeticky využitelného odpadu do země. Museli jsme to společně (Strakonice a Písek) řešit. Spolu jsme ukládali odpad do země, spolu budeme spalovat. Hledali jsme společné pokračování, jak dál nakládat s odpady. Zevo je zatím jediná legální alternativa, jak se lze zbavit množství odpadu. Vnímáme připomínky ekologů a aktivistů, že se stále málo recykluje. To je fakt, ale i když se bude třídit čím dál tím víc, neřeší to množství odpadu. A Zevo je legální cesta, podporovaná i evropskou legislativou, nerozhodli jsme se pro nic neobvyklého," řekl ČTK Oberfalcer.

Písecké Zevo zatím nemá od ministerstva životního prostředí (MŽP) souhlasné stanovisko ohledně posouzení vlivů na životní prostředí ke stavbě, takzvané stanovisko EIA. Strakonice a Písek nyní vytvoří tým, který připraví výběrové řízení na projekt a postavení spalovny. "V podmínkách dotace je, že od podpisu smlouvy musí být postavená (spalovna) do pěti let. Společně s městem Písek jsme nositeli projektu Zevo Písek," řekl Oberfalcer. Strakonice vlastní 50 procent ve firmě Odpady Písek, jejíž dceřinou společností je firma Zevo Písek, v níž je Oberfalcer členem dozorčí rady. Náklady na stavbu budou zhruba dvě miliardy korun.

Zařízení pro energetické využití odpadu chystají v kraji také České Budějovice a Tábor. Zevo v Budějovicích chce stavět tamní teplárna, loni získala od MŽP souhlasné stanovisko ohledně posouzení vlivů na životní prostředí ke stavbě. Zevo plánuje Teplárna České Budějovice ve svém areálu ve Vrátě na Českobudějovicku. Začít stavět chce v říjnu 2025, hotovo by mělo být koncem roku 2028. Roční kapacita by měla být 160.000 tun odpadů. Starší odhad stavebních nákladů je 2,8 miliardy Kč.

Tábor hodlá likvidovat odpad v nedaleké Plané nad Lužnicí, kde Zevo plánuje firma C-Energy Planá. Zevo by tam mělo fungovat od roku 2026. Firma C-Energy Planá odhadla, že náklady na stavbu budou 800 až 900 milionů Kč. Roční kapacita zpracování odpadu by měla být až 50 000 tun.

Písecký starosta Michal Čapek (ANO) je přesvědčený, že tyto tři plánované projekty si v kraji nebudou konkurovat. "Myslím si, že kapacitně je to pro region a všechna tři zařízení únosné," řekl již dříve Čapek. Písek plánuje zpracovávat odpad z okolí. Zájem vozit odpad do píseckého zařízení mají podle něj vedle Strakonic i města z okolí jako Vodňany, Blatná, Milevsko či Týn nad Vltavou.

