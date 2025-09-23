Město Touškov na Plzeňsku půjčuje místním už rok elektroauta, provoz je v plusu
Díky dotacím, sponzorskému daru a častým zápůjčkám je podle starostky celý provoz včetně pojištění v plusu. Vozy jsou pět let v záruce a město počítá s jejich obměnou.
"Flotilu budeme určitě rozšiřovat. Naše Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb používá na obsluhu klientů v širokém okruhu asi 30 aut. Na střechu centra dáme fotovoltaické panely a postavíme dobíjecí stanice. Snížíme tak náklady na auta," uvedla starostka.
Půjčovné za plně nabitý vůz bylo při startu služby 100 korun za hodinu, od léta je o 20 korun dražší. Auta podle starostky pořád vypadají jako nová, lidé se k nim chovají dobře, za rok nikdo neboural. "Služba je kompletně zaplacená, není ve ztrátě. Když jsme si objednali noční spoj do města, tak jsme na něj dopláceli 60 000 korun ročně. Svým způsobem nahrazují veřejnou dopravu," uvedla.
Asi z 80 procent využívají elektroauta občané Města Touškova. "Ale pustili jsme k zápůjčkám i okolní obce," uvedla Duchková. Lidé sdílené vozy využívají například na cestu k lékaři, na nákupy, ale také na výlety i na letiště, větší sedmimístný pak třeba na převozy objemnějších věcí. Město cílí hodně na mladé i na seniory, kteří se tak nemusí starat o STK, pojištění, výměny dílů a kapalin a další. Občanům stačí, když si stáhnou zdarma do mobilního telefonu aplikaci, přes níž se auto otevírá i zavírá.
Podle Patrika Bureše z českého start-upu PeopleCar, která sdílení pro město zajišťuje, bylo Město Touškov první v Česku s komunitní elektromobilitou, která úspěšně funguje v Německu. "Spolupráci na sdílení budeme teď prodlužovat. Lidem se to líbí, za celý rok s tím nikdo neměl problém," řekla starostka.
Podle ní už státní dotace na osobní auta nejsou, ale lze je získat na menší nákladní vůz, o což město požádá. "Chtěli bychom občanům umožnit, že by si mohli půjčit auto velikosti multikáry třeba na převoz trávy nebo odpadů do sběrného dvora," dodala.
