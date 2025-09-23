https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mesto-touskov-na-plzensku-pujcuje-mistnim-uz-rok-elektroauta-provoz-je-v-plusu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Město Touškov na Plzeňsku půjčuje místním už rok elektroauta, provoz je v plusu

23.9.2025 20:53 | MĚSTO TOUŠKOV (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ivan Radic / Flickr
Město Touškov u Plzně půjčuje místním lidem už rok dvě elektroauta, jedno rodinné a druhé sedmimístné. Zájem o službu značně roste a její provoz je v plusu, řekla ČTK starostka Kateřina Duchková (Náš Touškov). Město s 2400 obyvateli zvažuje nákup menšího nákladního auta s elektrickým pohonem.
 
"Nečekali jsme takový zájem. Třeba za červenec bylo 300 zápůjček. Máme jich deset denně, průměrná zápůjční doba je 1,5 hodiny až dvě. Auta jezdí v podstatě pořád. Rodinný Hyundai má za rok najeto 45 000 kilometrů," řekla starostka. Nejvíce lidé jezdí o víkendech. Třetí elektromobil, koupený shodně před rokem se státní dotací, mohou lidé využívat, pokud si ho úřad nezablokuje.

Díky dotacím, sponzorskému daru a častým zápůjčkám je podle starostky celý provoz včetně pojištění v plusu. Vozy jsou pět let v záruce a město počítá s jejich obměnou.

"Flotilu budeme určitě rozšiřovat. Naše Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb používá na obsluhu klientů v širokém okruhu asi 30 aut. Na střechu centra dáme fotovoltaické panely a postavíme dobíjecí stanice. Snížíme tak náklady na auta," uvedla starostka.

Půjčovné za plně nabitý vůz bylo při startu služby 100 korun za hodinu, od léta je o 20 korun dražší. Auta podle starostky pořád vypadají jako nová, lidé se k nim chovají dobře, za rok nikdo neboural. "Služba je kompletně zaplacená, není ve ztrátě. Když jsme si objednali noční spoj do města, tak jsme na něj dopláceli 60 000 korun ročně. Svým způsobem nahrazují veřejnou dopravu," uvedla.

Asi z 80 procent využívají elektroauta občané Města Touškova. "Ale pustili jsme k zápůjčkám i okolní obce," uvedla Duchková. Lidé sdílené vozy využívají například na cestu k lékaři, na nákupy, ale také na výlety i na letiště, větší sedmimístný pak třeba na převozy objemnějších věcí. Město cílí hodně na mladé i na seniory, kteří se tak nemusí starat o STK, pojištění, výměny dílů a kapalin a další. Občanům stačí, když si stáhnou zdarma do mobilního telefonu aplikaci, přes níž se auto otevírá i zavírá.

Podle Patrika Bureše z českého start-upu PeopleCar, která sdílení pro město zajišťuje, bylo Město Touškov první v Česku s komunitní elektromobilitou, která úspěšně funguje v Německu. "Spolupráci na sdílení budeme teď prodlužovat. Lidem se to líbí, za celý rok s tím nikdo neměl problém," řekla starostka.

Podle ní už státní dotace na osobní auta nejsou, ale lze je získat na menší nákladní vůz, o což město požádá. "Chtěli bychom občanům umožnit, že by si mohli půjčit auto velikosti multikáry třeba na převoz trávy nebo odpadů do sběrného dvora," dodala.

reklama
 
Václav Prokš
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Palubní deska hybridního automobilu Foto: Fisker automotive Flickr Prodej aut s hybridním pohonem do srpna stoupl o čtvrtinu na 42 965 vozů Nabíječka elektromobilu Foto: Ivan Radic Flickr EY: Elektromobily budou do roku 2032 tvořit přes polovinu prodeje aut v Evropě elektromobil Foto: Tanya Pro Unsplash V Česku jezdí už více než 50 tisíc elektromobilů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Sumec velký na jihu Evropy? Tamní ekosystémy nejsou na takového superpredátora připraveny, říká Martin Čech

Diskuse: 12

Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka

Diskuse: 2

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 66

ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

Diskuse: 1

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

Diskuse: 9

Jan Tůma: ČR snižuje emise skleníkových plynů. Jak je to možné?

Diskuse: 38

Brandýs chce obnovit historický pramen minerální vody v lesoparku Houštka

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist