Meteorologové: Políbení pod květy třešní letos ztížil rychlý nástup jara i mrazy

30.4.2026 10:23 (ČTK)
Zdroj | ČHMÚ
Rychlý nástup jara a zároveň náhlý návrat mrazů letos může lidem ztížit líbání pod rozkvetlými třešněmi na 1. máje. Třešně už totiž místy odkvetly a někde zase květy poškodily nynější noční mrazy. Vyplývá to z tiskové zprávy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Především v nížinách už budou stromy pravděpodobně odkvetlé.
 
"Obdobně jako loni zvládneme i letos tuto polibkovou tradici hlavně ve středních a vyšších polohách, kde jsou třešně plně rozkvetlé a jejich kvetení vydrží i přes páteční 1. máj. V nížinách už třešně většinou odkvetly, ale ojediněle se mohou objevit později kvetoucí stromy," sdělili meteorologové. Rozdíl je také mezi městy a volnou přírodou. Ve městech totiž vznikají tzv. tepelné ostrovy, oblasti s vyšší teplotou oproti okolní přírodě, což urychluje začátek kvetení.

Letos nástup jara začal podle ČHMÚ nejprve se čtrnáctidenním předstihem, ale kvůli střídání chladnějších a teplejších období se vývoj vegetace postupně dostal do normálu. V části Moravy ale zůstal vývoj zrychlený. V dubnu se pak opětovně vyskytly mrazy, které mohly květy třešní poškodit. Naposledy mrzlo v noci na dnešek, na některých místech se teploty propadly až pod minus 11 stupňů Celsia. Pod nulu se teploty mohou dostat i v noci na pátek, kdy třeba na jihu a východě Česka mohou být ojediněle až minus tři stupně.

Meteorologové pozorují v posledních letech dřívější nástup kvetení v souvislosti s mírnými zimami a nezvykle vysokými teplotami na jaře. Například na stanici Doksany u Litoměřic ve výšce 158 metrů nad mořem, tedy v nížině, začala třešeň v roce 2021 kvést 26. dubna, v dalších dvou letech 16. a 17. dubna, v roce 2024 už 1. dubna a loni kvetla od 11. dubna. Letos tam začala kvést 9. dubna a odkvetla už 29. dubna. Na stanici Zbiroh na Rokycansku ve vyšší poloze - 490 metrů nad mořem - začala třešeň letos kvést 15. dubna a podle ČHMÚ stále kvete.

V uplynulých šesti letech si mohli lidé podle ústavu užít prvomájový polibek pod květy třešní v nížinách třikrát - v letech 2021, 2022 a 2023. V roce 2020 to bylo podle nich možné pouze na horách a loni ve středních a vyšších polohách. Jednou to nebylo možné vůbec, protože předloni podle meteorologů všechny květy pomrzly.

