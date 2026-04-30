Meteorologové: Políbení pod květy třešní letos ztížil rychlý nástup jara i mrazy
Letos nástup jara začal podle ČHMÚ nejprve se čtrnáctidenním předstihem, ale kvůli střídání chladnějších a teplejších období se vývoj vegetace postupně dostal do normálu. V části Moravy ale zůstal vývoj zrychlený. V dubnu se pak opětovně vyskytly mrazy, které mohly květy třešní poškodit. Naposledy mrzlo v noci na dnešek, na některých místech se teploty propadly až pod minus 11 stupňů Celsia. Pod nulu se teploty mohou dostat i v noci na pátek, kdy třeba na jihu a východě Česka mohou být ojediněle až minus tři stupně.
Meteorologové pozorují v posledních letech dřívější nástup kvetení v souvislosti s mírnými zimami a nezvykle vysokými teplotami na jaře. Například na stanici Doksany u Litoměřic ve výšce 158 metrů nad mořem, tedy v nížině, začala třešeň v roce 2021 kvést 26. dubna, v dalších dvou letech 16. a 17. dubna, v roce 2024 už 1. dubna a loni kvetla od 11. dubna. Letos tam začala kvést 9. dubna a odkvetla už 29. dubna. Na stanici Zbiroh na Rokycansku ve vyšší poloze - 490 metrů nad mořem - začala třešeň letos kvést 15. dubna a podle ČHMÚ stále kvete.
V uplynulých šesti letech si mohli lidé podle ústavu užít prvomájový polibek pod květy třešní v nížinách třikrát - v letech 2021, 2022 a 2023. V roce 2020 to bylo podle nich možné pouze na horách a loni ve středních a vyšších polohách. Jednou to nebylo možné vůbec, protože předloni podle meteorologů všechny květy pomrzly.
reklama