MfD: Ministr Macinka chce zvrátit zrušení EIA pro novou silnici Českým rájem
Exministr Hladík se brání, že postupoval na základě doporučení odborníků. "Rozkladová komise jednoznačně doporučila závazné stanovisko zrušit. Postupoval jsem standardně, stejně jako po celou dobu svého mandátu," uvedl. Zrušení stanoviska MŽP znamená, že by se měly znovu posoudit vlivy stavby na životní prostředí, zapracovat připomínky a posudek doplnit.
Zrušení EIA vycházelo i z podnětu koalice spolků SOS Český ráj, která upozornila na pochybení v dokumentaci. Mluvčí koalice Jan Piňos zdůraznil, že Hladíkovo rozhodnutí bylo zákonné: "Hladík svým rozhodnutím pouze naplnil zákon. Dodržování zákonů představiteli vlády by mělo být v právním státě samozřejmostí." Podle právníka spolků navíc nelze proti rozhodnutí podat žalobu ani rozklad a ŘSD nebude moci pokračovat bez nového stanoviska EIA. Pokud by ministr Macinka s nějakým řešením přišel, koalice spolků je připravená bránit se soudní cestou.
Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov bude silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH, stavět by se mělo v letech 2029 až 2033. Nový posudek ale může zahájení stavby oddálit.
