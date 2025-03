Mimořádné kontroly veterinářů odhalily porušení zákona v jednom z 59 chovů skotu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Životní podmínky zvířat v chovech mléčného skotu jsou na vysoké úrovni, zjistila Státní veterinární správa (SVS) při mimořádných kontrolách. Z 59 zkontrolovaných farem zjistili inspektoři porušení zákona v jednom případě, a to na farmě na Vysočině. Vyplývá to z předběžných výsledků kontrol, které ČTK poskytl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Mimořádné kontroly nařídil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v reakci na záběry hrubého zacházení se zvířaty odvysílané už dříve Českou televizí.Porušení zákona z vysočinské farmy se podle veterinární správy týkalo uvázání telat už od narození, což legislativa zakazuje. "Nebylo zajištěno čisté a suché místo k ležení a zvířata vykazovala silné znečištění," uvedl Vorlíček.

Celkově ale podle něj z kontrol vyplývá, že naprostá většina hospodářství dodržuje požadavky na dobré životní podmínky zvířat, takzvané welfare. "Při uskutečněných kontrolách veterinární inspektoři v mnoha chovech zjistili, že welfare podmínky zvířat jsou zajištěny na vysoké úrovni, a představují tak správnou chovatelskou praxi," dodal mluvčí.

Cílem kontrol bylo prověřit dodržování welfare v chovech dojnic a telat. Kontroly se podle Vorlíčka zaměřily na větší chovy, kde fungují najatí zaměstnanci, ne na malé rodinné farmy. Primárně inspektoři mířili do chovů s vazným ustájením.

Veterinární inspektoři kontrolovali zejména manipulaci zaměstnanců se skotem nebo zda je personál řádně školený. "Kontroly se také zaměřily na porážky v hospodářství, to souvisí s tím, že pokud je zvíře imobilní, nesmí se přemísťovat na jatka, ale je nutné učinit porážku na místě," uvedl Vorlíček.

Původně měli veterináři prověřit během tří týdnů 60 až 80 chovů, dobu kontrol veterináři zkrátili do 13. března kvůli nedostatku kapacit. Inspektoři se minulý týden přesunuli kontrolovat zákaz dovozu některých zvířat z Maďarska na území ČR kvůli výskytu nebezpečné nemoci slintavky a kulhavky v Maďarsku.

Spolek Zvířata nejíme, který postupně zveřejňuje záběry týrání zvířat z farem, už dříve kritizoval formu mimořádných kontrol. Podle spolku jsou ohlášené kontroly neefektivní, protože chovatelé mají dostatek času, aby problémy zakryli.

Spolek počátkem března zveřejnil záběry týrání zvířat z 12 farem dodávajících kravské mléko společnosti Mlékárna Kunín ze skupiny Lactalis CZ. Na záběrech je například vidět, jak zaměstnanci kopou a bijí telata do hlavy a do břicha. Podobná videa zveřejnil spolek už dříve také z 12 kravínů, které dodávají mléko do největší české mlékárny Madeta.

reklama